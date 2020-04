MailUp, tutti i numeri di un anno di Email Marketing

MailUp presenta l’Osservatorio Statistico 2020, lo studio che analizza nel dettaglio il panorama dell’Email Marketing, grazie a numeri, andamenti e benchmark relativi a un intero anno solare.

Dall’analisi dei volumi registrati lungo tutto il 2019 – quasi 14 miliardi di email inviate dagli oltre 11.000 clienti MailUp –, emerge l’espansione del tasso di recapito (+1,1%) e del tasso di aperture totali (+1,3%), contestualmente a una contrazione del tasso di clic (-6,2%).

“Con l’Osservatorio Statistico vogliamo mettere a disposizione delle aziende un documento che le aiuti a comprendere a fondo il mercato dell’Email Marketing e a confrontare le performance delle proprie campagne con le medie di settore”, ha spiegato Stefano Branduardi, Marketing Director di MailUp, commenta.

“Tutto questo adottando la prospettiva dell’engagement, il parametro che prende in considerazione le metriche come piani connessi e interdipendenti, dove ogni livello di misurazione (il tasso di apertura, ad esempio) dipende dal precedente (il tasso di recapito) e influenza il successivo (il tasso di clic)”.

Dai dati macro l’Osservatorio passa ad analisi più specifiche, relative alle diverse tipologie di email (newsletter, DEM, transazionali), di destinatario (B2B, B2C, misto) e di settore.

Inoltre, in aggiunta al consueto report dedicato al mondo e-commerce B2C – che mette a confronto le performance degli ambienti MailUp collegati a uno store online con quelli che non presentano tale connessione tra sistemi –, l’edizione 2020 presenta due novità: i sei focus dedicati ad altrettanti macrosettori commerciali e lo studio del timing di invio, per comprendere come si distribuiscono le campagne delle imprese nell’arco dell’anno e della settimana.

Per scaricare l’Osservatorio Statistico 2020 è sufficiente compilare il form all’indirizzo dedicato.