Il mercato del turismo in Italia vale complessivamente più di 55 miliardi di euro. Un dato in crescita del 4% rispetto al 2016 e che ha visto soprattutto nel comparto digitale una leva notevole, stimata in 11,2 miliardi di euro, in aumento del 9% su base annua.

Turismo da intendere anche come insieme di strumenti di comunicazione e di marketing, di servizi e soluzioni tecnologiche a disposizione del consumatore/viaggiatore. È la relazione del cliente che valorizza ogni impresa e MailUp ha pubblicato online il white paper “In viaggio lungo il traveller journey”.

Un testo ideato e costruito come insieme di momenti di relazione con il cliente, dal primo contatto alla prenotazione, dai giorni del viaggio alle settimane successive al soggiorno, con il contenuto che guida i brand del settore tra idee e spunti pratici, utili a sviluppare e potenziare la propria strategia di email marketing.

“Tutti sappiamo come dalla inbox passino prenotazioni, conferme di pagamento, notifiche di modifica al viaggio e altro ancora. Ma le risorse che l’email può dischiudere ai brand sono infinitamente maggiori: l’email è il canale attraverso cui passano le attività di engagement, conversione, retargeting, assistenza e fidelizzazione”, ha commentato Stefano Branduardi, Marketing Director di MailUp.

“Con questo white paper abbiamo mappato l’intero potenziale promozionale e comunicativo dell’email marketing per il settore viaggi – ha spiegato il direttore MailUp – affidandoci alle competenze maturate assieme ai nostri clienti e ad altri ottimi maestri: brand internazionali che quotidianamente esprimono al meglio le risorse del canale”.

Cinque le fasi del traveller journey in cui i fornitori di servizi entrano in relazione con l’utente: “dreaming, planning, booking, experiencing, dreaming (again) moments”. Ognuna accompagnata da un set di email e corredata da esempi di campagne reali di brand internazionali.

C’è il capitolo riservato a strumenti e tecniche di email marketing, per convertire nella pratica le cinque fasi appena elencate, quello relativo agli scenari imminenti e futuri del tourism marketing (video immersivi, messaging, intelligenza artificiale, realtà virtuale, big data) e un altro, infine, dedicato al caso studio di Terme di Saturnia Spa & Golf Resort.

Sono inoltre aperte le iscrizioni al webinar “Turismo 4.0: contenuti ed email per i viaggiatori di oggi”, in programma giovedì 8 febbraio.

Scarica gratuitamente il white paper di MailUp “In viaggio lungo il traveller journey”