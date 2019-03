MailUp pubblica il nuovo ebook “Telegram per le aziende: scenari d’uso”

Disponibile online il nuovo ebook “Telegram per le aziende: scenari d’uso”, pubblicato da MailUp e dedicato ai possibili utilizzi del servizio di messaggistica istantanea per fini di marketing e comunicazione aziendale.

“Telegram è destinato a ospitare sempre più le strategie aziendali, grazie a caratteristiche che lo rendono perfetto per aggiornare in modo immediato i clienti su novità, promozioni, eventi. Se, da una parte, i brand trovano oggi nel canale Messaging Apps di MailUp un supporto tecnologico che espande il potenziale di Telegram, dall’altra manca ancora una coscienza robusta sui possibili usi di questo sistema di messaggistica”, ha commentato in una nota ufficiale Stefano Branduardi​, Marketing Director di MailUp. “Proprio in questo gap si inserisce l’ebook che presentiamo oggi: mostrare, nella pratica, quali azioni di marketing e comunicazione possono essere messi a punto con Telegram”.

Terzo volume di una mini-collana dedicata al tema delle messaging apps, dopo un focus introduttivo dedicato agli step operativi per connettere l’account Telegram con il canale messaging apps di MailUp, l’ebook percorre sette casi d’uso pratici: il coordinamento dei collaboratori aziendali; il recapito di contenuto per coltivare il rapporto con i clienti; la gestione di eventi indirizzati a community di settore o generaliste; la promozione di prodotti e servizi; la creazione di un canale per i clienti fedeli; lo sviluppo di strategie per il mondo Onlus & No profit; la promozione di temi che richiedono la tutela della privacy degli utenti.

L’ebook “Telegram per le aziende: scenari d’uso” è gratuito e per scaricarlo è sufficiente compilare il form online.