Una combinazione di tecnologia digitale e informatica, di know how e consulenza, così è stata presentata la nuova MailUp Premium, soluzione pensata per rispondere alle esigenze di quelle realtà strutturate che trovano nel canale email un asset chiave per i ricavi e la conversione dei clienti.

“Nel concepire MailUp Premium abbiamo assunto una nuova prospettiva, basata sulle specificità del cliente e sulle fasi di crescita del suo business. Abbiamo guardato alle esigenze di tutte quelle realtà – come ecommerce, banche, aziende del settore travel & leisure, ingenerale i brand strutturati – per cui la piattaforma non è semplicemente uno dei vari canali di comunicazione, ma un elemento chiave di business”, ha spiegato Stefano Branduardi, Marketing Director di MailUp.

“È su questo bacino di imprese che abbiamo ritagliato MailUp Premium, combinando tecnologia, know-how e consulenza, con l’obiettivo di aiutarle a incrementare conversioni e ricavi”, ha poi precisato il direttore.

Dall’ecommerce al settore banking, dal travel & leisure fino alle aziende in fase di trasformazione digitale, l’edizione Premium ha la capacità di adattarsi alle caratteristiche della singola realtà, crescendosi e si sviluppandosi in parallelo all’evolversi della strategia, con l’obiettivo, come detto, di incrementare conversioni e ricavi.

MailUp Premium, si legge nel comunicato che accompagna il lancio, si caratterizza inoltre per le seguenti proprietà: “elevata frequenza di invio; supporto telefonico; piattaforma white label; maggior numero di chiamate API per l’integrazione dei sistemi; Visualizzazione condizionale, per la personalizzazione dei contenuti delle email sul singolo destinatario; Messaging Apps ed Engagement, il servizio che restituisce un quadro sul livello di coinvolgimento dei destinatari”.

La nuova soluzione, infine, si inserisce all’interno di un ventaglio di edizioni tutte dedicate alla crescita del business aziendale: “Starter, dedicata alle aziende che muovono i primi passi nel Digital Marketing; Plus, la soluzione intermedia per intraprendere un percorso di crescita; Enterprise, l’edizione totalmente personalizzabile, ritagliata sulla singola realtà imprenditoriale”.