MailUp, online l’ebook “La personalizzazione delle email”

La pubblicazione traccia un percorso teorico e pratico all’interno delle attività di personalizzazione dei piani di email markering, tra vantaggi, obiettivi e tecnologie per migliorare il ROI grazie a campagne rilevanti. L’ebook è scaricabile gratuitamente dal sito di MailUp.

Accompagnare le imprese nell’implementazione di una strategia di personalizzazione nel proprio piano di email marketing è una delle priorità dell’ebook pubblicato da MailUp con il titolo “La personalizzazione delle email”.

Un testo, scaricabile gratuitamente dal sito di MailUp, dedicato alle attività e gli strumenti più utili ed efficaci alle aziende per ideare, progettare e realizzare campagne email ritagliate anche sul singolo destinatario.

“Con l’ebook che presentiamo oggi vogliamo mostrare alle aziende quanto poco ci voglia a implementare un processo di personalizzazione all’interno di una strategia di Email Marketing. Quello che ci ha spinto ad approfondire il tema e che ha guidato lo sviluppo tecnologico sulla piattaforma MailUp nell’ultimo anno – ha dichiarato Stefano Branduardi​, Marketing Director di MailUp – è la consapevolezza del profondo impatto che la personalizzazione ha a livello di risultati: migliorando la rilevanza delle email per ciascun destinatario, la personalizzazione consente di provocare un effetto a cascata sulle principali metriche di Email Marketing: dalle aperture ai clic, fino al tasso di conversione”.

La personalizzazione del piano di email marketing è ormai riconosciuta da un terzo delle imprese come “elemento di marketing più importante” per i prossimi anni, anche se in Italia il settore ancora stenta a decollare.

L’ebook si divide in sei capitoli principali, illustrando i vantaggi della personalizzazione, gli obiettivi di marketing conseguibili (branding, nurturing, conversione, fidelizzazione), le tecniche con cui raccogliere le differenti tipologie di dati e gli strumenti attraverso cui mettere a punto la personalizzazione sui diversi livelli dell’email: testi, blocchi di contenuto, prodotti correlati e raccomandati, customer journey.