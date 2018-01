Il 2018 parte con il nuovo ciclo MailUp Next Level, dove imparare a sfruttare al massimo le diverse funzionalità della piattaforma. In questa puntata scopriremo come creare un flusso di comunicazioni automatizzate.

Nello specifico, con il webinar MailUp del 25 gennaio prossimo si acquisiranno le competenze per iniziare a segmentare il database utilizzando filtri e gruppi.

Saranno inoltre affrontati insieme l’email e l’SMS marketing automation nelle diverse declinazioni, col fine di approfondire in piattaforma le peculiarità di invii automatici e workflow.

Un settore, quello dell’email markerting, in rapida crescita in Europa, quindi anche in Italia, con i mercati più dinamici in Asia e Nord America. Basti pensare, secondo calcoli eMarketer, che il giro di affari atteso per il 2020 dovrebbe essere di circa 10 miliardi di dollari.

Dato che Research and Markets vede molto più alto, con la possibilità di sfiorare i 24 miliardi di euro nel 2025.