Pubblicati i risultati della diciottesima edizione del Deloitte Technology Fast 500 EMEA, sono nove le imprese italiane in classifica: Viralize, Eurostep, FiloBlu, Across, Young Digitals, MailUp, Amped, Digital Angels e BeGear.

MailUp rientra nel ristretto gruppo di aziende “ad alto contenuto tecnologico e che hanno registrato il più alto tasso di crescita dei ricavi negli ultimi 4 anni”, premiate per gli sforzi e la dedizione nel portare avanti progetti innovativi e nuovi modelli di business tra Europa, Medio Oriente e Africa.

Al sesto posto tra le italiane, MailUp si è posizionata al 346° posto, con una crescita del 241% nel settore software. La società lombarda è attiva dal 2003 nl settore del marketing digitale, sviluppando costantemente nuove strategie di marketing automation evoluta via email, sms e messaging apps.

Il ranking di questa edizione 2018, si legge in un comunicato ufficiale, è guidato da realtà imprenditoriali con una crescita senza precedenti: “La tecnologia è in continua evoluzione e la Technology Fast 500 EMEA 2018 dimostra come ogni settore abbia una piattaforma per continuare a innovare e trasformare in maniera impattante il nostro modo di comunicare e di fare business”.

Il ranking completo è disponibile all’indirizzo www.deloitte.com/fast500emea.

Le aziende con l’indice di crescita più alto appartengono al settore Media & Entertainment (1235%), fintech (1154%), hardware (1091%), e software (1029%). Le società di software dominano inoltre la classifica, con 275 aziende su 500.

Quest’anno è il Regno Unito a dominare la classifica dei paesi più rappresentati, con 118 aziende in classifica. Lo seguono nella Top 5 Paesi Bassi (82), Svezia (49), Germania (45), Belgio (35). L’Italia si posiziona all’11° posto, con 9 aziende in classifica.