Il 20 maggio a Milano si terrà la terza edizione della MailUp Marketing Conference 2020, manifestazione organizzata da MailUp e dedicata alle nuove soluzioni di digital marketing. La conference esplorerà il tema dell’emotional intelligence, per evidenziarne caratteristiche ed effetti sulle strategie e le persone, intese come individui, clienti, marketer.

Intelligenza emotiva

“Abbiamo scelto come focus il tema dell’intelligenza emotiva perché costituirà sempre più lo strumento umano chiave per le aziende, l’elemento differenziante delle strategie, destinate a nascere e articolarsi in un habitat dominato da automazione e machine learning”, ha spiegato in una nota Stefano Branduardi​, Marketing Director di MailUp.

Perché si parla di Emotional Intelligence? E in che modo può influenzare le strategie di marketing? “La maturità del rapporto uomo-tecnologia ci pone di fronte a scelte determinanti, non dettate da una sensibilità momentanea o da una moda, ma dalla necessità di un profondo cambiamento di visione aziendale; certamente strategico, ma soprattutto etico”, ha affermato il Direttore marketing.

“MailUp Marketing Conference è un laboratorio di ricerca e conoscenza, non una semplice conferenza dove idee e pratiche vengono trasmesse in modo unidirezionale. Vogliamo dare all’evento un taglio esperienziale, basato sullo scambio, dove al centro, oltre ai relatori, ci siano le persone”, ha aggiunto Branduardi.

Oltre l’intelligenza emotiva, tra gli altri argomenti chiave che saranno approfonditi troviamo: human centric innovation, practical empathy e inclusive design.

L’agenda MailUp

L’evento coinvolgerà oltre 400 marketer, all’internodi un ricco panel di sessioni e speaker che – introdotti e presentati da Luca Tremolada, giornalista de Il Sole 24 Ore – al momento annovera:

Stefano Branduardi , Marketing Director di MailUp | “Emotional Intelligence: il nostro punto divista”;

, Marketing Director di MailUp | “Emotional Intelligence: il nostro punto divista”; Thomas Husson , Vice President & Principal Analyst diForrester Research | “AI ed Emozione: il giusto equilibrio per un approccio Customer-Centric”;

, Vice President & Principal Analyst diForrester Research | “AI ed Emozione: il giusto equilibrio per un approccio Customer-Centric”; Umberto Pelizzari , pluricampione mondiale di apnea | “Oltre il limite: vincere ogni sfida con l’intelligenza emotiva”;

, pluricampione mondiale di apnea | “Oltre il limite: vincere ogni sfida con l’intelligenza emotiva”; Paolo Iabichino , ex direttore creativo esecutivo di Ogilvy Italia | “New train Manifesto: l’essere umano al centro”;

, ex direttore creativo esecutivo di Ogilvy Italia | “New train Manifesto: l’essere umano al centro”; Chiara Scesa , UX Lead di MailUp Group | “Empathy at Work for your Business”;

, UX Lead di MailUp Group | “Empathy at Work for your Business”; Ennio Favarato , Director CoE Sales Transformation di Bip | “L’intelligenza emotiva nei processi di vendita: best & worst practice”;

, Director CoE Sales Transformation di Bip | “L’intelligenza emotiva nei processi di vendita: best & worst practice”; Tiziano Barbagallo, Country Manager Italia di Datatrics | “Human-centered technology: le Customer Data Platform”.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione, prezzi, sponsorship e accrediti stampa, è possibile contattare l’organizzazione telefonando al numero 335 1686925 o scrivendo all’indirizzo conference@mailup.com.