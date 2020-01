Come responsabile della strategia e dello sviluppo commerciale, in questo nuovo ruolo avrà l’obiettivo di imprimere un’ulteriore accelerazione alle vendite dei prodotti e servizi MailUp.

MailUp ha annunciato l’ingresso in società di Davide Castioni in qualità di Sales Director, al quale è affidata la guida del team commerciale, riportando direttamente al General Manager Luca Azzali.

All’interno di MailUp, nel ruolo di Sales Director, Castioni sarà responsabile della strategia e dello sviluppo commerciale, con l’obiettivo di imprimere un’ulteriore accelerazione alle vendite di prodotti e servizi, con un’attenzione sempre maggiore alle specifiche esigenze di business del singolo cliente.

“Davide porta in MailUp una lunga e consolidata esperienza caratterizzata da una forte sinergia tra il campo delle vendite e quello del digital. Affidandogli la direzione del nostro team commerciale – ha dichiarato Luca Azzali, General Manager di MailUp – intendiamo ampliare le nostre strategie, valorizzare competenze e potenziale del team, arricchire quanto di buono fatto finora con nuovi indirizzi di sviluppo. Miglioramenti che convergeranno in un unico obiettivo: dare un ulteriore impulso espansivo alla crescita ultradecennale che caratterizza MailUp”.

“Prendere il testimone di un’azienda come MailUp è motivo di orgoglio, tanto più quanto l’obiettivo è dare ulteriore slancio al trend di crescita che la caratterizza da oltre dieci anni. Le cose da fare sono tante – ha commentato Davide Castioni, nuovo Sales Director di MailUp – gli stimoli non possono mancare. Dovremo essere bravi a evolvere, rendere la nostra realtà ancora più dinamica, cogliere tutte le opportunità in un mercato che ci richiede continuo aggiornamento, sviluppo, trasformazione”.

La nomina di Castioni segue a poca distanza la pubblicazione dei risultati relativi al quarto trimestre 2019, in cui MailUp ha fatto registrare vendite in crescita del 14% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente.

Classe 1974, Davide Castioni è nato e cresciuto a Milano, dove si laurea in economia e inizia un percorso professionale che intreccia campo delle vendite e digital. Dal 2009 è a Matrix, realtà poi confluita in Italiaonline, dove Castioni è nominato Sales Channel Director. Nel 2014 entra in Schibsted Media Group (ora Adevinta), presente in Italia con Subito.it, InfoJobs.it e Pagomeno.it, ricoprendo inizialmente il ruolo di Head of Small & Medium Business e in seguito di Head of Sales & Operation.