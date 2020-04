Sabato 18 aprile la detentrice di tre Guinness World Record tenterà una pedalata domestica di 12 ore consecutive, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di mascherine chirurgiche per gli ospedali. Sponsor dell’atleta, MailUp donerà un euro per ogni chilometro percorso.

Sostegno e contributo di MailUp alla sfida solidale di Paola Gianotti, che tenterà una pedalata domestica di 12 ore consecutive finalizzata alla raccolta fondi da destinare all’acquisto di mascherine chirurgiche per l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

“Da tempo sosteniamo Paola e le sue imprese. In pochi come lei riescono a saldare passione, obiettivi personali e impegno per la collettività”, ha commentato Stefano Branduardi, Marketing Director di MailUp.

“Quando ci ha parlato della sua ultima iniziativa – ha spiegato Branduardi – abbiamo espresso subito il desiderio di partecipare e contribuire a nostra volta, donando un euro per ogni chilometro percorso. L’augurio, ovviamente, è che più gente possibile si metta al suo fianco in questa sfida”.

MailUp, sponsor delle iniziative sportive e in ambito sociale di Paola Gianotti, contribuirà infatti alla raccolta fondi, donando un euro per ciascun chilometro percorso, oltre a finanziare l’iscrizione al Guinness World Record.

Atleta, speaker motivazionale e scrittrice, Paola Gianotti detiene tre Guinness World Record – tra cui il primato di donna più veloce del mondo ad aver circumnavigato il globo in bici – ed è promotrice di iniziative solidali quali la donazione di 100 biciclette per 100 donne in Uganda e – di questi giorni – la messa all’asta della bicicletta con cui ha compiuto la traversata del Giappone.

L’ultima sfida di Paola, in programma per sabato 18 aprile alle ore 9.00, sarà trasmessa in diretta sulla sua pagina Facebook ufficiale, Keep Brave, a cui si unirà MailUp, dove interverranno ex professionisti del mondo dello sport, giornalisti, amanti del ciclismo e personaggi dello spettacolo.

Grazie alla piattaforma Zwift, infine, altri ciclisti potranno unirsi per accompagnarla virtualmente ed effettuare una donazione.