Una regione intera mobilitata per affrontare una situazione di crisi senza precedenti, con le Istituzioni e gli enti locali che grazie a Lepida hanno potuto potenziare infrastrutture e servizi, mettendo in campo diverse attività di supporto per le fascia di popolazione più vulnerabile e le aziende maggiormente in difficoltà.

L’Emilia Romagna è stata una delle regioni d’Italia che più è stata colpita dall’epidemia di Covid-19. Secondo gli ultimi dati aggiornati dalla Protezione Civile, ci sono oltre 13 mila i cittadini positivi al virus, quasi 9 mila le persone in isolamento a casa, 366 quelle ricoverate in terapia intensiva, 2.597 quelle guarite e, purtroppo, 2.180 i decessi accertati, a fronte di più di 75 mila tamponi effettuati in tutte le province del territorio regionale.

In questo momento drammatico per il Paese intero, i cittadini e le imprese dell’Emilia Romagna hanno potuto contare su infrastrutture solide e tutta una serie di servizi di prossimità, di supporto e informazione, attivati e potenziati dall’ente Regione e dagli enti locali, particolarmente importanti per le fascia di popolazione più fragile e vulnerabile, ma anche per le aziende maggiormente in difficoltà.

L’impegno di Lepida

A partire dall’ultima settimana di febbraio, Lepida, società in house di Regione Emilia-Romagna, ha pianificato una serie di interventi volti a favorire la continuità delle attività degli enti soci, delle numerose aziende collegate alla Rete Lepida tramite gli operatori di Tlc del territorio, e a supportare i cittadini nell’affrontare le limitazioni imposte agli spostamenti, attraverso interventi pressoché quotidiani per la digitalizzazione dei processi, la garanzia di adeguate connessioni di rete, il dispiegamento di nuove infrastrutture ove necessario, il supporto alle fasce più fragili della popolazione.

“I nostri soci, tutte istituzioni pubbliche e le aziende sanitarie della regione, sono in emergenza e chiamati a uno sforzo inedito per dimensione, durata ed intensità, e sappiamo che per loro, e ovviamente per i cittadini a cui si riferiscono, è fondamentale poter contare sulle infrastrutture e i servizi che Lepida fornisce”, ha dichiarato il Presidente di Lepida Alfredo Peri congiuntamente al CdA.

“Così com’è essenziale il supporto per garantire servizi in una situazione di prolungata difficoltà che coinvolge tutta la comunità regionale. In questo contesto è giusto sottolineare lo sforzo straordinario e la qualità delle prestazioni di tutti i dipendenti di Lepida”, ha aggiunto il Presidente.

Le attività

In questo impegno quotidiano sono state coinvolte tutte le divisioni aziendali, concentrate nell’implementazione o nel mantenimento di processi e infrastrutture essenziali, tra cui la Rete Lepida, i Datacenter regionali, la gestione informatica della Sanità e delle Pubbliche Amministrazioni, la fornitura di Identità Digitali per l’accesso ai servizi online, la configurazione di sistemi aziendali per lo smart working, le attività di telemonitoraggio e teleassistenza per i cittadini più anziani, la messa in rete di informazioni sulle misure di contenimento dell’epidemia.

In particolare, numerosi sono stati gli interventi per supportare le attività che andavano portate avanti, per consentire l’uso abituale e agevole della modalità a distanza per lo svolgimento di riunioni istituzionali – ivi compresi numerosi Consigli Comunali – e di lavoro, come anche l’attivazione di sistemi e piattaforme, o la fornitura di postazioni e assistenza per la progressiva estensione dello smart working anche a funzioni che non si ritenevano in precedenza accessibili da remoto.

Lepida ha poi lavorato alla fornitura di connettività WiFi per il potenziamento della copertura di aree ospedaliere, all’impianto di ponti radio per assicurare la necessaria connettività alle strutture sanitarie di emergenza attivate sul territorio regionale, senza dimenticare infine la messa a disposizione degli Istituti Scolastici di infrastrutture, formazione e assistenza per la gestione di attività didattica a distanza.

Sono state inoltre distribuite agli ospedali della regione 750 SIM abilitate alla navigazione Internet per pazienti ricoverati affetti da Covid-19 abbinati ai tablet donati da Unieuro.

Cittadini e digitale

La cittadinanza ha potuto contare su servizi di assistenza personalizzati e di comunità, come il numero verde 800.033.033, riconfigurato quale numero di contatto regionale per far fronte 7 giorni su 7 all’emergenza COVID-19 (170.000 chiamate nel periodo, di cui 65.000 relative all’ambito specifico), e il rilascio delle credenziali SPID LepidaID da remoto, per consentire ai cittadini l’accesso ai servizi telematici, alla promozione del sistema di appuntamento telefonico per l’accesso agli sportelli CUP, al supporto informatico per rendere possibile alle farmacie l’accesso tramite codice fiscale dell’assistito alla lista dei farmaci prescritti senza richiedere ai cittadini di recarsi fisicamente dal medico di famiglia.

Si è assicurata la possibilità di utilizzare i buoni celiachia anche per la spesa a domicilio, nonché il supporto a oltre 4 mila anziani fragili tramite il servizio e-Care – sempre gestito da Lepida – che coordina con l’AUSL di Bologna una rete di volontariato che provvede anche ad alcune necessità quotidiane, alla possibilità per i medici di famiglia di interloquire direttamente con le strutture di Pronto Soccorso per la segnalazione dei casi di Coronavirus e alla programmazione del loro accesso al Pronto Soccorso.

Lepida TV

Non meno importante, infine, il ruolo svolto dalle piattaforme web dedicate alla cultura, all’intrattenimento e alla comunicazione pubblica, valido strumento in tempi di quarantena e confinamento casalingo per mantenere vivo l’interesse verso le arti figurative.

Da questa comprensione dell’emergenza, prettamente sociale e culturale, è nato un nuovo palinsesto mediatico, pubblicizzato con l’hashtag #laculturanonsiferma, diffuso attraverso il sito www.lepida.tv , dal canale YouTube di LepidaTV e sul canale 118 del digitale terrestre e sul 5118 di Sky (solo in Emilia-Romagna), che ha raggiunto in due settimane oltre 250 mila visualizzazioni, con punte di 20 mila visualizzazioni per singolo evento.

Un’iniziativa resa possibile dall’impegno dell’Assessorato regionale alla Cultura e al Paesaggio, dall’Assessorato regionale alla Scuola, Università, Ricerca, Agenda Digitale, in collaborazione con UISP, che ha permesso di pianificare la programmazione quotidiana di LepidaTV, con la creazione di 4 nuovi format: “Insieme Connessi” (sulle competenze digitali), “LaCulturaNonSiFerma” (con concerti in diretta, spettacoli, opere, docufilm ecc.), “IntERvallo182” (per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni, con la partecipazione di Radio Immaginaria), “EppurMiMuovo” (con esercizi e attività motoria).