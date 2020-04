Emergenza coronavirus, 62 mila chiamate al numero verde di Lepida Numero di contatto 800.033.033 per rispondere ai cittadini su tutte le problematiche legate all’epidemia, dai tamponi alle norme sanitarie, dalle attività che possono rimanere aperte alle norme che regolano gli spostamenti.

Più di 62 mila le chiamate ricevute dagli operatori del numero verde 800.033.033 attivato da Lepida per far fronte all’emergenza coronavirus in Emilia Romagna.

Coordinati dalla divisione Accesso di Lepida, in base alle disposizioni di Regione Emilia-Romagna, gli operatori hanno fornito delucidazioni e assistenza sulle problematiche più disparate, dalle richieste di tamponi alle segnalazioni contro gli assembramenti, dalle norme sanitarie per evitare il contagio alla possibilità di mantenere aperta la propria attività.

Il canale ha l’obiettivo di favorire la pronta condivisione con gli enti e la popolazione di materiale informativo sempre aggiornato alle ultime disposizioni nazionali e regionali sull’emergenza coronavirus.

Il numero di contatto prevede l’utilizzo di 25 operatori, alcuni dei quali in modalità smart working, e un’operatività 7 giorni su 7, dalle 8.30 alle 18.00. L’attivazione dei nuovi turni lavorativi, il sabato pomeriggio e per l’intera giornata della domenica, è su base volontaria.

Si tratta di contatto di primo livello, spiegano da Lepida, saranno poi gli operatori ad indirizzare l’utente verso l’eventuale contatto di secondo livello: medici di Medicina generale, dipartimenti di Sanità pubblica, aziende sanitarie.

Oltre 14 mila utenti di rete, invece, hanno cercato informazioni sulla pagina web www.lepida.net/coronavirus, soprattutto durante gli orari in cui il numero verde non è attivo, sempre aggiornata in tempo reale di ogni novità relativa all’emergenza coronavirus.