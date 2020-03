L’epidemia di covid-19 ha fermato temporaneamente ogni attività culturale sul territorio dell’Emilia Romagna, come del resto d’Italia. Autori, musicisti, cineasti, scrittori, direttori di musei, artisti, tutti possono aderire al progetto e offrire in rete contenuti per superare il difficile momento offrendo intrattenimento ai propri concittadini costretti in casa in una penisola ormai tutta "zona protetta".

Cortometraggi, concerti liv rigorosamente a “porte chiuse”, documentari, interviste, approfondimenti in studio, performance musicali, presentazioni di libri, visite culturali a musei e tanto altro nel nuovo programma offerto in rete ai cittadini dell’Emilia Romagna da Lepida TV, EmiliaRomagnaCreativa e al canale 118 del digitale terrestre.

Si parte domani, venerdì 13, alle ore 18:00, con la striscia quotidiana #laculturanonsiferma, palinsesto online di iniziative culturali provenienti da teatri, festival, musei e sedi culturali della regione.

Che cos’è #laculturanonsiferma

Un appuntamento fisso e quotidiano, che arriverà fino al 3 aprile e che conta sul supporto dell’Assessorato regionale alla Cultura e al Paesaggio, che ha invitato oltre 1800 operatori culturali a creare un palinsesto comune. Anche direttori di musei e biblioteche coinvolti, assieme al mondo del cinema.

Un palcoscenico virtuale messo su in poco tempo, connettendo tra loro risorse culturali e creative sul territorio, per reagire all’epidemia da Coronavirus, che ha portato alla sospensione temporanea di tutte le attività culturali sui territori.

L’obiettivo, si legge in una nota pubblicata sul sito web ufficiale di Lepida ScpA, è “raggiungere le persone attraverso il web, invitandole a incontrarsi virtualmente per continuare a diffondere cultura, rispettando le norme di sicurezza, ma senza rinunciare al piacere della musica, del teatro, dell’arte e della conoscenza e soprattutto della condivisione”.

In particolare, l’Istituto per i Beni Culturali, all’interno di #laculturanonsiferma, ha lanciato la campagna “Al Museo per voi/In Biblioteca per voi /in Archivio per voi. Incontri con i curatori delle collezioni dell’Emilia-Romagna” (#almuseopervoi; #inbibliotecapervoi; #inarchiviopervoi), finalizzata a raccogliere e diffondere i contenuti culturali che gli stessi direttori e curatori produrranno, anche con brevi video realizzati con lo smartphone: un’opera d’arte, un libro, un documento storico.

Programmazione week end 13-15 marzo

Venerdì 13 marzo

Sigla apertura striscia #laculturanonsiferma a cura di LepidaTV;

Presentazione del progetto dell’Assessore regionale alla Cultura e Paesaggio Mauro Felicori :

: “ Artistinpiazza “: cortometraggio a cura del festival Artistinpiazza di Pennabilli;

“: cortometraggio a cura del festival Artistinpiazza di Pennabilli; Video musicale di un artista del Meeting delle Etichette Indipendenti;

“ Searching for Sugar Man ” (2013): documentario, biografico, musicale dedicato alla carriera brevissima ma straordinariamente promettente, quella di Sixto Rodriguez , prima che scomparisse nel nulla. Due fan scoprono, però, che il cantautore potrebbe essere ancora vivo e lo cercano in Sudafrica;

” (2013): documentario, biografico, musicale dedicato alla carriera brevissima ma straordinariamente promettente, quella di , prima che scomparisse nel nulla. Due fan scoprono, però, che il cantautore potrebbe essere ancora vivo e lo cercano in Sudafrica; Ore 21:30 – DIRETTA STREAMING – Piero Odorici & Friends. Live a porte chiuse presso il Camera Jazz Club di Bologna. Piero Odorici, sassofono – Stefano Senni, contrabbasso – Dario Rossi, batteria – Marco Bovi, chitarra – Emiliano Pintori, pianoforte.

Sabato 14 marzo

Sigla apertura striscia #laculturanonsiferma;

Intervista/presentazione progetto a cura dell’assessore Mauro Felicori;

Artistinpiazza – “Il vento e il funambolo”: documentario del festival di Pennabilli;

Video musicale di un artista del Meeting delle Etichette Indipendenti;

“Musica Insieme 1914-1918 / La Grande Guerra: Versi di trincea” – Vittorio Franceschi legge poesie di Giuseppe Ungaretti – il duo pianistico Ammara – Prosseda esegue musiche di Johann Sebastian Bach, Alfredo Casella, Arnold Schoenberg;

Ore 21:00 – DIRETTA STREAMING – Garrincha Loves Casa Tua

Domenica 15 marzo

Sigla apertura striscia #laculturanonsiferma;

Intervista/presentazione progetto a cura di Mauro Felicori;

Artistinpiazza – “Il vento e il funambolo”: documentario del festival di Pennabilli;

Video musicale di un artista del Meeting delle Etichette Indipendenti;

“Il Vangelo secondo Matteo Z. Professione Vescovo” – documentario di Emilio Marrese (2019): il mestiere del vescovo nell’interpretazione che dà alla sua missione l’Arcivescovo della Diocesi di Bologna, Monsignor Matteo Maria Zuppi. Il film – che ha ottenuto l’entusiasta e immediata adesione del Vescovo stesso – non è una celebrazione biografica, ma il fedele ed emblematico racconto cronachistico di una sua giornata di “lavoro” nei momenti privati e pubblici, dall’alba alla notte.

Come aderire all’iniziativa

Nel caso di operatori dello spettacolo e del cinema, il form compilato va inviato a cultura@regione.emilia-romagna.it,mentre per operatori di musei, biblioteche e archivi l’indirizzo di posta dedicato alla raccolta dei materiali è laculturanonsiferma@regione.emilia-romagna.it.

Va indicato nell’oggetto della mail l’hashtag: #laculturanonsiferma.