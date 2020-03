L’epidemia di coronavirus ha messo in quarantena la regione e il Paese tutto, ma la scuola non si deve fermare e l’apprendimento a distanza è una strada percorribile da tutti. La didattica online è già attiva in 300 delle 535 scuole statali della regione, con tempi di attivazione del servizio di 4-5 giorni.

Niente scuola in Italia fino al 3 aprile 2020. Questa la decisione presa dal Governo ieri sera all’aggravarsi dell’epidemia di coronavirus nel nostro Paese. In Emilia Romagna, però, grazie all’accordo tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale e Lepida Scpa, gli studenti potranno sfruttare le piattaforme tecnologiche per la didattica online e l’apprendimento a distanza.

Classi virtuali

Partendo dai comuni strumenti di elearning, gli studenti emiliano romagnoli potranno riprendere le attività scolastiche accedendo, ognuno da casa propria, ad una sorta di “classe virtuale”: “I ragazzi sono così messi in condizione di inviare video, power point o testi scritti, trovare i compiti assegnati e le correzioni, mentre gli insegnanti avranno modo di riunirsi in “stanze” virtuali e dialogare da remoto con i genitori”.

La Regione, hanno spiegato in una nota congiunta il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore alla Scuola, università, ricerca e agenda digitale, Paola Salomoni, si è mossa assieme all’Ufficio scolastico regionale e a Lepida, in collaborazione con i partner tecnologici Google e Cisco, in due direzioni: “prima di tutto, per mettere tutte le scuole nelle condizioni di poter attivare classi virtuali adeguate, e contemporaneamente dare ai docenti strumenti di formazione per operare sulla piattaforma di e-learning. Un’azione che mira a sostenere la continuità didattica e la partecipazione degli studenti alla comunità scolastica”.

“In brevissimo tempo abbiamo reso possibile per tutte le scuole dell’Emilia-Romagna l’accesso a servizi gratuiti per svolgere a distanza attività didattica e incontri con insegnanti, rappresentanti e genitori. Ciò – ha affermato il direttore di Lepida, Gianluca Mazzini – è facilitato anche grazie all’infrastruttura a banda ultra larga di Lepida, già disponibile in oltre 1.200 plessi scolastici dell’Emilia-Romagna,che permette agli operatori della scuola di poter accedere con qualità ai servizi digitali. Un’ulteriore conferma dell’importante ruolo che le tecnologie digitali svolgono al servizio di tutta la comunità regionale“.

Piattaforme a scuola

A partire da oggi, martedì 10 marzo, si legge nel comunicato della Regione, sono quindi attivabili gratuitamente, a richiesta, i servizi per attività didattiche a distanza con G Suite for Education, un insieme di strumenti e servizi realizzati appositamente per le scuole e per l’istruzione on line e per l’attività di comunicazione a distanza, a cui è possibile partecipare con Cisco WebEx, una piattaforma professionale per la gestione di incontri audio-video con un elevato numero di partecipanti.

In tal modo, l’attività didattica a distanza è già attiva in circa 300 delle 535 scuole statali della regione, con tempi di attivazione del servizio mediamente di 4-5 giorni.

Grazie alla collaborazione fra Lepida e i partner tecnologici, le scuole della regione possono aderire al servizio semplicemente compilando i moduli disponibili all’indirizzo web: https://gsuite.google.com/signup/edu/welcome#0.

Per eventuali problemi durante la compilazione del modulo, si legge sempre nel comunicato, è disponibile un servizio di supporto temporaneo di Lepida, contattabile via e-mail all’indirizzo: supporto-scuole@lepida.it.