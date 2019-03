L’Associazione si affiderà alla piattaforma MailUp per comunicare con il proprio pubblico. Una sinergia commerciale da cui nascerà, inoltre, una ricerca di mercato dedicata al mondo Digital & Retail.

Nel mercato italiano, le aziende del settore retail & consumer goods (vendita al dettaglio e beni di largo consumo) hanno minori opportunità di crescita e di sviluppo dei margini di profitto, come conseguenza di un mercato maturo, del rallentamento della crescita demografica e di clienti più attenti alla qualità e meno fedeli.

Bisogna inoltre considerare la crescita della competizione nei mercati, lo sviluppo di canali di vendita alternativi, la sovrapposizione di ruoli tra fornitori e retailer, e, secondo Pwc Italia, in modo particolare per i produttori di beni di largo consumo, un maggior potere contrattuale della grande distribuzione.

Un contesto quindi estremamente dinamico, in cui alle difficoltà del mercato nazionale, si affiancano comunque le grandi prospettive di crescita e innovazione offerte dalla tecnologia e dai nuovi modelli di marketing.

Oggi, il retail italiano vale circa 920 miliardi di euro l’anno, secondo dati EY, generati da una rete di 750 mila punti vendita.

L’email marketing e il digital marketing nel suo complesso, possono dare una grande mano alle aziende del settore e MailUp ha annunciato in questi giorni l’ingresso di Retail Institute Italy nel proprio portafoglio clienti.

Saranno messi a disposizione dell’associazione che raccoglie le più importanti realtà del retail italiano i canali email, sms e messaging della piattaforma.

“Siamo orgogliosi di mettere la nostra tecnologia di messaging a disposizione di una realtà come Retail Institute Italy, che rappresenta un vero e proprio riferimento per tutte quelle realtà che ruotano attorno al concetto di punto vendita”, ha commentato in una nota ufficiale Stefano Branduardi​, Marketing Director di MailUp.

“Nei prossimi mesi avremo la possibilità di contribuire allo sviluppo dell’Istituto e del comparto retail: lo faremo tramite la tecnologia (la piattaforma MailUp) e tramite il nostro know-how, collaborando alla realizzazione di una ricerca di mercato congiunta”.

L’accordo tra MailUp e Retail Institute Italy, oltre alla fornitura della piattaforma di invio, prevede anche la creazione in squadra di una ricerca di mercato: “realizzato a quattro mani, lo studio indagherà sul grado di adozione delle tecnologie digitali da parte delle realtà del settore, e sarà presentato in occasione dell’evento Retail Tomorrow (22-23 maggio, Milano)”.

Membro di National Retail Federation, il più grande organo del retail a livello mondiale, Retail Institute Italy è l’associazione senza fini di lucro che annovera tra i propri associati le realtà più importanti del settore, quali Autogrill, Barilla, Benetton, Bayer, Esselunga.

Nato nel 2016, l’Istituto realizza ricerche, eventi, corsi di formazione e servizi dedicati al mercato del retail nella sua accezione più ampia.