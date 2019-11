Soprattutto per i clienti fedeli, l’SMS rappresenta il canale più diretto tramite cui annunciare un nuovo prodotto, un servizio o una collezione. I suggerimenti MailUp per utilizzare nel modo più efficace e creativo i messaggi di testo.

Quante volte avete sentito parlare del tramonto degli SMS? Negli ultimi anni la più grande minaccia del messaggio di testo era rappresentata dalle app di messaggistica (Whatsapp, in particolare).

La realtà ci rivela tutt’altro: è iniziata infatti una nuova stagione di crescita degli SMS, testimoniata dai dati della ricerca dell’Osservatorio Mobile B2c Strategy della School of Management del Politecnico di Milano e Doxa: nel 2018 in Italia sono stati inviati 4,2 miliardi di SMS, per un aumento complessivo del 6% rispetto al 2017.

Come le persone vedono gli SMS

L’indagine ci dice ben il 79% delle persone apprezza gli SMS di notifica e promemoria: si tratta del canale prediletto per la ricezione di reminder e altri generi di avvisi (32,2%); seguono le email e WhatsApp; e chiude la telefonata (con un risicato 0,96% di preferenze).

Se invece guardiamo la questione dal punto di vista anagrafico, emerge come nella fascia tra i 25 e i 34 anni sia ben il 46,8% a preferire gli SMS per reminder e avvisi.

Come le aziende vedono gli SMS

Le grandi aziende da tempo sfruttano l’SMS Marketing; ora assistiamo a un trend che porta anche le piccole e medie imprese a servirsi dei messaggi di testo per una serie di obiettivi. Quali?

Ecco, in sintesi, cosa possono fare le aziende con gli SMS.

Lanciare promozioni e nuovi prodotti

E’ l’uso di taglio strettamente commerciale, promozionale: soprattutto per i clienti fedeli, l’SMS rappresenta il canale più diretto tramite cui annunciare un nuovo prodotto, un servizio o una collezione.

Non solo, perché l’SMS è il messaggio più efficace per inoltrare offerte lampo, coupon o flash sales, che necessitano velocità di consegna e apertura immediata (come saprai, gli SMS hanno tassi di apertura medi superiori al 97%).

Gestire le comunicazioni transazionali

Parliamo di quell’insieme di attività che rientrano nel transazionale. Ecco i casi più diffusi:

conferme d’ordine

codici di acquisto e di accesso (user e login)

ricevute

informazioni di servizio (come l’avvenuta spedizione di un articolo)

reminder di appuntamenti (con cui studi medici, centri estetici, commercialisti e tutte le attività che prevedono appuntamenti possono confermare e ricordare gli incontri)

cambi di programma (ad esempio la notifica del cambio di gate di un volo).

Le aziende più attente possono inoltre utilizzare gli SMS transazionali per rilanciare il dialogo e accompagnare il cliente a un nuovo ordine. Uno scenario particolarmente interessante per gli e-commerce. Ecco due esempi:

Gestire la comunicazione con i cittadini

L’SMS è fondamentale per il mondo degli enti pubblici e delle utilities, i fornitori di servizi al cittadino. Un ottimo e recente esempio è quello di Lario Reti Holding, il gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco, che ha raccontato come stanno utilizzando gli SMS per comunicare con i cittadini.

In estrema sintesi, Lario Reti doveva trovare un modo per gestire le interruzioni non programmate del servizio in certe zone (causate da motivi urgenti e di forza maggiore, come perdite improvvise, rotture delle tubazioni, problemi tecnici di varia natura).

Per gestire questi momenti e tutelare la propria immagine, l’azienda ha scelto gli SMS per comunicare in modo trasparente e immediato con i cittadini. Ora, dopo aver integrato database e piattaforma di invio, Lario Reti può comunicare le emergenze automaticamente e in tempo reale, circoscrivendo la comunicazione ai soli abitanti interessati dall’interruzione.

Offrire assistenza

L’SMS integra in modo efficace le attività di customer care, permettendo ai clienti di mettersi in contatto con le aziende, ricevendo assistenza e risposta a dubbi e incertezze, rimanendo informati in caso di urgenze.

A dirci del gradimento dei clienti è uno studio di Ovum e Tyntec, che ci dice come il 56% dei consumatori sceglierebbe l’SMS per comunicare con le aziende: la priorità è mettersi in contatto con le aziende in modo rapido (80%) e trovare risposta alle domande velocemente (74%).

Promuovere un evento

Gli SMS consentono di coprire tutte le fasi di avvicinamento a un evento, a partire dall’invito fino ai reminder last minute per convincere gli indecisi.

Lanciare campagne di raccolta fondi

Non solo il no profit, ma in generale chiunque faccia crowdfunding, trova nell’SMS un alleato nelle campagne di Inbound SMS, che consentono di rendere immediate ed efficienti tutte le attività che ruotano attorno alla donazione.

Chiedere feedback e lanciare sondaggi

Sappiamo quanto sia importante l’attività di feedback per un’azienda: con gli SMS abbiamo la possibilità di invitare i clienti a rispondere a survey con cui raccogliere risposte e informazioni utili per le successive strategie.

Riattivare carrelli e inattivi

Per il mondo e-commerce gli SMS possono convertirsi in decisivi strumenti per ristabilire un contatto con i clienti inattivi, per invitare a recuperare i carrelli abbandonati e finalizzare l’acquisto.

Per concludere

