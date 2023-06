La spesa mondiale in soluzioni IoT crescerà del 10% l’anno

L’Internet of Things (IoT) è uno dei motori della trasformazione digitale a livello mondiale. Ogni giorno a casa, sul posto di lavoro, negli spostamenti, ci ritroviamo circondati di nuovi dispositivi elettronici connessi in rete, che potrebbero raggiungere il numero di 41 miliardi di unità entro il 2025, con conseguente incremento dei volumi dei flussi di dati che ogni singolo apparecchio genera quotidianamente.

Secondo i nuovi dati forniti da International Data Corporation (IDC), la spesa mondiale per l’internet delle cose passerà dagli 805 miliardi di dollari stimati per la fine del 2023 ai mille miliardi di dollari del 2026, con un tasso di crescita medio anno (Cagr 2023-2027) del 10% circa.

“La spesa in soluzioni IoT crescerà sempre di più perché le aziende hanno la necessità di poter contare sui dati e su infrastrutture digitali ben connesse in rete per migliorare il proprio business e aumentare la competitività”, ha spiegato Carlos M. Gonzalez, responsabile della ricerca area IoT per IDC.

Gran parte degli investimenti IoT, si legge nel commento ai dati, è relativa a singoli casi d’uso, ad obiettivi e progetti aziendali che generalmente mirano ad ottenere un miglioramento della qualità del servizio al cliente, l’ottimizzazione dei costi e delle risorse, o il potenziamento delle supply chain.

IoT e casi d’uso

Tra gli use case più diffusi troviamo i sistemi di ricarica per veicoli elettrici (31%), sistemi che identificano, monitorano e proteggono i dati in uso (14,5%), sistemi per il monitoraggio ambientale nel comparto agricolo (14%), distributori automatici di prodotti o cassette di sicurezza per la consegna della merce (13,8%).

Più di un terzo della spesa totale mondiale nell’internet delle cose riguarda la produzione industriale manifatturiera, poi c’è il settore dei servizi professionali e delle utilities.

Un settore di applicazione di soluzioni IoT, in particolare, crescerà in maniera rapida nei prossimi anni ed è quello dei sistemi di analisi dei flussi i dati video con l’integrazione di soluzioni di intelligenza artificiale. Le videocamere hanno ormai un ampio utilizzo, dalla sicurezza pubblica alla gestione del traffico, e gli investimenti in questo settore supereranno i 23 miliardi di dollari entro il 2026.

In generale, oltre il 50% della spesa IoT globale sarà rappresentata dall’Europa occidentale ed entro il 2027 la Cina raggiungerà un Cagr del 13,2%, seguita dall’Europa occidentale con l’11% e quindi dagli Stati Uniti con l’8%.