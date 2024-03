5G, cloud e Api per potenziare le applicazioni dell’internet delle cose, con la gestione in tempo reale dei dispositivi, la configurazione remota e l’integrazione con soluzioni di terze parti. Così secondo il nuovo Rapporto di Juniper Research le aziende potranno monetizzare al meglio i propri investimenti in tecnologie avanzate.

Api e cloud, le opportunità per le imprese

La crescita dei ricavi è legata a nuove infrastrutture, ma anche alla capacità di creare nuove opportunità per monetizzare l’innovazione tecnologica e i servizi connessi. La rete 5G deve ancora crescere per generare guadagni all’altezza degli investimenti realizzati, ma nel frattempo, secondo un nuovo Rapporto di Juniper Research, dal titolo “Global Operator Revenue Strategies 2024-2028”, è possibile sfruttare strumenti già a disposizione delle imprese: il cloud e le Api.

Ampliare e rafforzare le infrastrutture cloud consente alle aziende di utilizzare al meglio i servizi Api, acronimo inglese per Application programming interface, soluzioni che consentono di collegare un gran numero di applicazioni di utilizzo quotidiano, con il vantaggio di risparmiare tempo, ottimizzare i livelli di operatività ed eliminando, ad esempio, tutte le componenti che in qualche modo limitano i livelli di piena integrazione.

Modelli di business

Il coautore della ricerca, Benjamin Clark, ha osservato: “Nonostante gli investimenti in nuove tecnologie, le strategie per monetizzare le reti, tramite abbonati ai servizi mobile, non sono state all’altezza delle aspettative. I futuri modelli di business dovranno creare valore e nuovi flussi di entrate da accrescere attraverso le attività aziendali”.

Per favorire l’impiego delle Api è fondamentale disporre di un’efficiente infrastruttura cloud, per gestire al meglio i servizi Internet of things (Iot), che a loro volta necessitano di una rete 5G, la tecnologia abilitante l’internet delle cose.

Connettività IoT, un mercato da 23 miliardi di dollari

La connettività Iot vedrà crescere il mercato di riferimento da 10 a 23 miliardi di dollari dal 2023 al 2028, che a sua volta favorirà una rapida implementazione delle Api aziendali.

Per massimizzare questa crescita, gli operatori devono fornire interfacce di programmazione delle applicazioni che consentano la gestione in tempo reale dei dispositivi, la configurazione remota e l’integrazione con soluzioni di terze parti. Ciò renderà più efficaci le reti degli operatori e li metterà nelle condizioni di sfruttare l’opportunità di ricavi derivanti dalla connettività IoT.