Il maggior asset manager di venture capital italiano sostiene la mission di Nozomi Networks, società nata in Italia ma che opera su scala internazionale, per difendere le infrastrutture critiche dalle minacce informatiche e ne rafforza la posizione di leadership in ambito Operational Technology (OT) e Internet of Things (IoT), a livello nazionale e globale.

Cdp Venture Capital partecipa con oltre 10 milioni di euro al round di finanziamento Serie E di Nozomi Networks

Le tecnologie digitali ed informatiche giocano un ruolo sempre più fondamentale per lo sviluppo di settori chiave della nostra società, come le telecomunicazioni, i trasporti, l’energia, la disponibilità idrica, la sanità e la finanza.

Non a caso i Paesi dell’Unione europea sono alle prese con la cosiddetta doppia transizione, quella energetica e quella digitale. Se è vero, però, che la trasformazione tecnologica porta con sé grandi opportunità di crescita e sviluppo, offrendoci soluzioni innovative ed efficienti, è altrettanto chiaro ormai che ci espone progressivamente a nuove e più pericolose minacce informatiche.

In quest’ottica è stata effettuata da parte di Cdp Venture Capital la sottoscrizione per oltre 10 milioni di euro al round di investimento Serie E (di 100 milioni di dollari) di Nozomi Networks, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Mitsubishi Electric e Schneider Electric.

I fondi serviranno a sostenere attività di ricerca e sviluppo, commerciali e iniziative di difesa delle infrastrutture critiche in tutto il mondo con l’obiettivo di tutelarle da attacchi cyber sempre più complessi e frequenti.

Grazie all’investimento, infatti, Nozomi Networks potrà accelerare il proprio sviluppo nel settore in crescita e strategicamente rilevante della cybersecurity destinata ad ambienti operativi industriali e infrastrutture critiche.

Una storia nata in Italia e che oggi risponde a livello mondiale alle necessità di cybersecurity del mondo aziendale

“Nozomi Networks ha salde radici italiane, anche se oggi conta più sedi e opera a livello globale per rispondere alle necessità di sicurezza sempre più pressanti delle aziende”, ha commentato in una nota Andrea Carcano, Co-founder e CPO di Nozomi Networks, aggiungendo che “la partnership con Cdp Venture Capital è particolarmente importante, perché sottolinea chiaramente l’interesse e il sostegno da parte di grandi investitori istituzionali in un’azienda come la nostra, da sempre focalizzata sull’innovazione. Attraverso le nostre soluzioni di cybersecurity OT e IoT, potremo contribuire ulteriormente alla crescita di aziende e organizzazioni che svolgono un ruolo critico all’interno del nostro sistema Paese”.

“Una storia nata in Italia dall’esperienza e dalla visione di due esperti informatici che hanno sviluppato una piattaforma di cybersicurezza a elevato contenuto tecnologico capace di conferire a Nozomi Networks lo status di leader di categoria in un settore altamente sofisticato e con una competizione internazionale agguerrita. Dopo anni di forte crescita in Silicon Valley, Nozomi Networks ha voluto concentrarsi in Europa per consolidare il proprio ruolo tecnologico. Un obiettivo in sintonia con l’impegno di CDP Venture Capital nel creare un ambiente favorevole alla crescita e all’affermazione delle startup italiane, fornendo risorse e competenze ai giovani talenti del nostro Paese”, ha invece dichiarato Agostino Scornajenchi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Cdp Venture Capital.

Cdp Venture Capital si unisce a Mitsubishi Electric e Schneider Electric in questo round di finanziamento, affiancando gli investitori precedenti Activate Capital, Energize Capital, Forward Investments, Notable Capital, Honeywell Ventures, In-Q-Tel, Johnson Controls, Keysight Technologies, Lux Capital, Planven Investments SA, Samsung, Porsche Ventures, Telefónica Ventures e Triangle Peak Partners.

Soluzioni avanzate a protezione della tecnologia operativa (OT) e dell’Internet of Things (IoT)

Nozomi Networks è nata nel 2013 a Varese dall’idea di Andrea Carcano e Moreno Carullo, entrambi PhD in Computer Science ed oggi rispettivamente Chief Product Officer e Chief Technology Officer della società. L’azienda occupa una posizione di frontiera nell’innovazione e guida il mercato con tecnologie proprietarie avanzate, che sfruttano intelligenza artificiale e machine learning.

Offre soluzioni avanzate a protezione della tecnologia operativa (OT) e dell’Internet of Things (IoT) che include dispositivi, sistemi, attrezzature hardware e applicazioni software che hanno un controllo diretto sul funzionamento dei device fisici nei sistemi industriali. In molti casi, questi sistemi sono in grado di gestire in tempo reale motori, valvole, attuatori, robot, o altri meccanismi e dispositivi di automazione.

Vista la pervasiva presenza di questi sistemi in ogni ambito produttivo, e la loro crescente convergenza con il mondo IT, il rischio di attacchi cyber-fisici in grado di sfruttarne le vulnerabilità si sta facendo sempre più elevato

La società oggi ha sede a San Francisco (USA), ha una struttura di ricerca (Nozomi Networks Labs) a Mendrisio, in Svizzera, può contare su un ampio team di ricerca e sviluppo in gran parte italiano e vanta una struttura operativa estesa con uffici in Italia, ma anche in Australia, Canada, Germania, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Arabia Saudita, Singapore, Svizzera, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz