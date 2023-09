Roaming IoT, Telefonica insidia il primato di Vodafone

Vodafone resta il primo player nell’arena del roaming IoT, ma Telefonica ha fatto grandi progressi l’anno scorso. Lo rende noto Juniper Research, secondo cui questo segmento crescerà molto nei prossimi anni con il giro d’affari che nei prossimi 5 anni raggiungerà 1,5 miliardi di dollari, più del doppio rispetto a oggi. Gli operatori dovranno però investire se vogliono capitalizzare appieno l’espansione del mercato.

Fonte: Juniper Research

Offerta completa

Nello studio su questo settore in crescita, la società di analisi ha valutato “la completezza dell’offerta” di 18 fornitori di servizi di roaming IoT, nonché i loro progressi in termini di innovazione e prospettive. È emerso che Vodafone è ancora il leader del mercato del roaming IoT – essendo stato anche identificato come il principale fornitore di servizi nell’area nel 2022 – grazie alla “continua espansione” della sua rete di roaming IoT globale, agli investimenti nell’implementazione di nuove reti, come Internet of Things a banda stretta (NB-IoT) e LTE-M, nonché lo sviluppo e il miglioramento delle proprie soluzioni di gestione dell’IoT per operatori e imprese.

“Il suo portafoglio completo di soluzioni di gestione IoT e una copertura significativa collocano Vodafone Roaming Services come il principale fornitore IoT per consentire agli operatori di massimizzare i futuri ricavi del roaming in entrata”, ha spiegato Juniper Research nel suo rapporto.

Concorrenza

Ma l’azienda di telecomunicazioni si trova ad affrontare una seria concorrenza, poiché il rapporto ha identificato Telefónica come “il grande motore” nel 2023, scalando sei posizioni nella classifica della società di analisti per raggiungere il numero due nella classifica di mercato.

“Fondamentale nel guidare il progresso di Telefónica nel mercato del roaming IoT nell’ultimo anno è stata la sua innovazione con soluzioni che semplificano il processo di monetizzazione del roaming”, osserva il rapporto, citando esempi dell’approccio innovativo di Telefónica all’evoluzione della fatturazione e della tariffazione (BCE), nonché come servizi che assistono gli operatori nella gestione delle diverse normative sul roaming.

La top five è completata da Tata Communications, TNS (Transaction Network Services) e BICS (una filiale di Proximus).

Opportunità nel fiorente mercato del roaming IoT

Secondo le stime di Juniper Research, le connessioni IoT in roaming aumenteranno da 145 milioni nel 2023 a 595 milioni entro il 2028. Questa cifra rappresenta un aumento di oltre il 900% rispetto al livello di mercato del 2020, quando c’erano 62,7 milioni di connessioni IoT in roaming. Si prevede che l’Estremo Oriente, la Cina e il Nord America rappresenteranno il 23% di questa crescita del mercato, poiché hanno “mercati IoT avanzati con operatori che investono in modo significativo nella creazione e nell’espansione delle infrastrutture chiave”.

Con il previsto aumento del mercato, il team di analisti ha sottolineato la necessità di implementare nuovi standard di roaming per rilevare e monetizzare il roaming IoT. Ha individuato la BCE come “una tecnologia critica” che consentirà agli operatori di identificare nuove connessioni di roaming e “massimizzare completamente le entrate del roaming in entrata”.

Se riescono a spuntare queste caselle, il futuro è luminoso per gli operatori, che “potranno aumentare le proprie entrate in modo significativo nei prossimi cinque anni” dato che le entrate totali del roaming IoT degli operatori aumenteranno da 690 milioni di dollari nel 2023 a 1,5 miliardi di dollari nel 2028, secondo il rapporto, con un incremento del 117% rispetto al periodo di previsione.