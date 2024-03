Al via progetto Isabella, IoT per assistere gli anziani

Il progetto ISABELLA, acronimo di IoT Support and Assistance for Better Elder Living and Learning Advancement, supporta l’approccio all’assistenza agli anziani grazie all’integrazione con il sistema “IoT per il Sociale” di Lepida.

Questo sistema, già operativo in alcune zone dell’Emilia-Romagna, offre un monitoraggio ambientale e comportamentale remoto poco invasivo per gli anziani che vivono in modo indipendente nelle proprie abitazioni.

ISABELLA è un pilota del progetto H2020 PHARAON, coordinato da AIAS Bologna, il cui obiettivo è migliorare le condizioni di vita degli anziani, garantendo loro maggiore indipendenza e benessere.

Questo si traduce in soluzioni avanzate per una vita smart e attiva, che includono dispositivi, robotica, strumenti IoT, intelligenza artificiale, gestione dei dati, cloud computing, dispositivi indossabili intelligenti e analisi.

La novità principale introdotta da ISABELLA riguarda proprio l’utilizzo di sensori ambientali come strumento di monitoraggio non invasivo. Questi sensori alimentano la piattaforma SensorNet che, mediante una visualizzazione intuitiva dei dati tramite un’apposita dashboard, consente alla rete di caregiver di monitorare gli anziani in modo efficace, contribuendo così a migliorare il loro benessere complessivo.

Il pilota sarà istituito coinvolgendo 10 operatori dell’ASP di Bologna e del servizio e-Care di Lepida che monitoreranno almeno 15 anziani (>65) che vivono da soli, sia in appartamenti privati che in strutture protette, nella zona metropolitana di Bologna.