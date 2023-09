Scopo dell’iniziativa è creare un Digital Innovation Hub in Emilia-Romagna, a servizio di imprese e PA regionali, per sostenere questo ecosistema nel processo della transizione digitale. Lepida in particolare svilupperà bandi rivolti alle PA per testare soluzioni in ambito IoT, IA, data driven governance e sicurezza.

Come ormai molti sapranno Lepida è partner del progetto europeo ER2Digit, assieme a Cineca e ArtER, che coordina le attività.

In estrema sintesi lo scopo di ER2Digit è creare un Digital Innovation Hub in Emilia-Romagna, a servizio di imprese e PA regionali, per sostenere questo ecosistema nel processo della transizione digitale, dal punto di vista delle competenze e dei servizi.

Lepida in particolare svilupperà bandi rivolti alle PA per testare soluzioni in ambito IoT, IA, data driven governance e sicurezza.

Per quel che riguarda l’IoT già da qualche anno Lepida fornisce ai Soci la possibilità di testare soluzioni attraverso la rete IoT per la PA, ed ER2Digit rappresenta la possibilità di estendere questa modalità di raccolta dati, finalizzata a un miglior governo del territorio e dei servizi.

Per orientare meglio il primo bando, Lepida ha chiesto a Comuni e Unioni di rispondere a un’indagine per comprendere il livello di conoscenza delle opportunità fornite da Lepida o da altre imprese nonché le aree di interesse per nuove sperimentazioni.

Hanno risposto 54 Enti tra cui 12 Unioni (che rappresentano 78 Comuni) e la Città Metropolitana di Bologna. Di questi, 17 hanno già sottoscritto il protocollo Rete IoT per la PA di Lepida e 4 hanno iniziato a sperimentare diversi tipi di sensoristica.

L’esperienza non si ferma qui, in quanto 6 Enti dichiarano di avere in corso altre sperimentazioni IoT con altri fornitori. Nella tabella i temi di interesse per la sperimentazione con ER2Digit, che è stata espressa da 44 Enti. Una volta raccolti i dati però il lavoro non è finito, occorre saperli trattare e analizzare.

Da questo punto di vista, gli Enti che hanno un ufficio che si occupa di attività relative ai dati sono 13, mentre altri 18 si dicono interessati a un supporto per poterlo costituire. Sono ottimi spunti di lavoro in vista per il consorzio ER2Digit.