Nei prossimi mesi si svolgeranno degli ulteriori incontri destinati a dettagliare le necessità in ambito IoT. Il 29 giugno, saranno raccontate le prime proposte, disponibili per le Pubbliche Amministrazioni attraverso bandi aperti a progetti proposti dalle stesse.

Lo European Digital Innovation Hub (DIH) ER2Digit è stato presentato alla Comunità Tematica degli Amministratori Digitali. È stata la seconda occasione in cui le finalità dei “cuori dell’innovazione digitale” previsti dall’Unione Europea, sono state raccontate alla Pubblica Amministrazione, che costituisce un target dell’iniziativa.

I DIH sono un meccanismo di trasferimento tecnologico, previsto già dal 2016, una modalità di collegamento efficace tra l’innovazione digitale e le aziende o le Pubbliche Amministrazioni. Questo meccanismo nel caso della Regione Emilia-Romagna e in particolare nel caso di Lepida che, in collaborazione con CINECA e ART-ER, ha vinto la selezione europea di attuatore per definire e finanziare progetti di innovazione, è declinato in tematiche relative all’intelligenza artificiale (IA) e all’Internet delle Cose (IoT).

Proprio dall’IoT partirà il percorso di trasferimento digitale, gratuito per gli Enti che parteciperanno. L’evento dello scorso 18 aprile è stata la prima tappa di coinvolgimento degli Enti del territorio per arrivare al pieno dispiegamento dell’Hub.

L’aspettativa cresciuta in questi mesi di preparazione è di utilizzare appieno le risorse LoRa dispiegate sul territorio regionale nell’ambito del Progetto regionale SensorNet a valle della firma del protocollo IoT per la PA. L’occasione del 18 aprile ha permesso un confronto con gli Amministratori coinvolti nel trasferimento tecnologico: non c’è impreparazione.

È stato molto interessante osservare, tramite i risultati del survey proposto in diretta, che gran parte dei presenti si ritengono pronti a raccogliere la sfida dell’attivazione dell’IoT e il raggiungimento della maturità sul tema dell’importanza dell’IoT a supporto delle politiche amministrative, in piena sintonia con la visione della Commissione a riguardo.