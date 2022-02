Inwit, per Santander ‘Attese sui conti positive. Guidance rassicurante’

La performance di Inwit è attesa in accelerazione nel quarto trimestre del 2021. Guidance a lungo termine invariata, il titolo brilla in Borsa.

La performance di Inwit è attesa in accelerazione nel quarto trimestre del 2021: “Ci aspettiamo una crescita dell’Ebitdaal pari al 9,6 per cento su base annuale, che impatterà positivamente sulla crescita dei ricavi grazie all’incremento degli inquilini e di nuovi siti”. Lo scrivono gli analisti di Santander, che in vista risultati che Inwit presenterà al mercato il 24 febbraio hanno assegnato alla società il rating “Outperform”.

L’indebitamento netto è atteso a 4,14 miliardi di euro, comprensivo del recente acquisto di sistemi Das da Vodafone Italia. Sull’aggiornamento della strategia che Inwit presenterà sempre il 24 febbraio, gli analisti hanno sottolineato di non aspettarsi modifiche significative alla guidance al 2026, prevedendo anzi dati

“rassicuranti per quanto riguarda il posizionamento sul mercato”.

Un altro fattore che potrà contribuire alla crescita è l’evoluzione del mercato delle small cells, anche in virtù dei fondi del pacchetto Next Generation EU.

Inwit in spolvero in Borsa

Inwit tiene a Piazza Affari, nonostante la volatilità del mercato e le difficoltà del comparto Tlc, e mette a segno un ottimo rialz0 del 4,54% a 9,07 euro alle 14.50, in un listino appesantito dalla crisi ai confini tra Russia e Ucraina. Il titolo sale in controtendenza rispetto ad un listino in calo di poco meno di un punto percentuale. Il mercato ha accolto positivamente la notizia della validazione internazionale dei target sulla riduzione delle emissioni e aspetta i dati del trimestre.

Equita: il break up di Tim può creare interesse su Inwit

La società è in attesa dell’approvazione dei risultati giovedì 24 febbraio, con Equita che si aspetta nel quarto trimestre ricavi in accelerazione a +8% nel quarto trimestre a 204 miloni di euro (+6% nel terzo e +5% nel secondo trimestre). L’Ebitda margin è atteso stabile, mentre i ricavi per l’intero anno sono stimati a 786 milioni nella parte bassa della guidance 785-795 milioni. La guidance di ricavi 2022 dovrebbe essere confermata a +9%. ‘Il catalyst in questo momento – scrive Equita – è il consolidamento fra MNO (Mobile Network Operator) in Italia. Il breakup di Tim, con la quota di Inwit conferita nella ServiceCo, potrebbe creare interesse sul titolo, considerando che possa essere ceduta per ridurre il debito in ServiceCo”.

Un’altra notizia positiva per il titolo è arrivata con la validazione da parte di Science Based Target initiative (SBTi), dei target indicati nel piano di sostenibilità. Inwit, coerentemente con le indicazioni della Cop26 di Glasgow, ha definito una strategia climatica che punta a mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi. Inwit nel piano di sostenibilità punta a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2025. “L’approvazione dei target di emissione di CO2 conferma l’impegno della società a rispettare gli obiettivi – dicono gli analisti di Banca Akros – e garantisce un interesse crescente da parte degli investitori interessati e dalla più ampia platea degli stakeholders”.