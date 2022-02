Per gli esperti di Citi, le possibili turbolenze sul mercato delle Tlc, con l’ondata di consolidamento in Europa, non avranno conseguenze sul mercato delle Tower Co.

Le possibili turbolenze sul mercato delle Tlc, con l’ondata di consolidamento in corso che potrebbe protrarsi nei prossimi mesi in Europa, non avranno conseguenze negative sul mercato delle Tower Co.

Tower Co business stabile

Al contrario, secondo gli esperti di Citi, il business procederà in maniera stabile anche nel caso di cambi di mano o fusioni, ed è per questo che per i grandi player europei del mercato delle torri (in particolare INWIT, Vantage e Cellnex) non si prevedono scossoni rilevanti dai movimenti delle telco europee, molto attive sul fronte M&A.

Le Tower Co europee hanno un modello di business “molto prevedibile e difensivo”, scrivono gli analisti in un report molto fresco alla luce del tentativo di acquisizione di Vodafone Italia da parte di Iliad.

Leggi anche: Iliad, sul piatto 11 miliardi ma Vodafone Italia rifiuta: offerta troppo bassa

Iliad-Vodafone, anche se fosse network non toccato

In generale, i player che potrebbero essere maggiormente toccati da eventuali fusioni o acquisizioni in Europa sono Vantage e Cellnex. “Un possibile consolidamento fra Iliad e Vodafone in Italia è ancora possibile, ma nel caso ci vorrà tempo”, aggiungono gli esperti di Citi.

Ma nell’eventualità di un merger (come preda o come cacciatore poco importa), la rete di Vodafone che ha “una copertura nazionale e conta accordi di condivisione attivi è molto meglio posizionata per agire da ‘anchor network’ in caso di integrazione”. In altre parole, anche in caso di merger, Vodafone manterrebbe comunque la sua quota tanto in Vantage quanto in INWIT.

“E’ molto improbabile che Vodafone possa distruggere valore nelle aziende che controlla in caso di partnership”, sottolineano gli analisti. In sintesi, gli analisti affermano che l’operazione, se completata, potrebbe avere risvolti positivi per INWIT.