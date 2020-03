Siamo tutti chiusi in casa, c’è chi lavora, chi guada video e film, chi studia e chi utilizza come non mai i social e i servizi di messaggeria istantanea. La stessa Facebook ha fatto sapere che le chiamate di gruppo su Messenger e WhatsApp sono aumentate, in termini di tempo, di oltre il 1.000%.

In Italia l’incremento è stato del +70%: “lo scambio di messaggi è cresciuto del 50%, mentre le visualizzazioni delle dirette – Instagram e Facebook Live – sono raddoppiate nell’arco di una settimana”.

Secondo l’analisi della società americana Cloudflare, nel nostro Paese il traffico internet è cresciuto mediamente di più del 30% rispetto ad inizio anno. A riportare i dati un approfondimento di Andrea Serventi sul blog di MailUp.

L’analisi si basa sui flussi di dati provenienti da una rete di oltre 200 città di tutto il mondo.

In Italia, specificatamente il Nord Italia, l’incremento di traffico registrato fino al 15 marzo 2020 ha toccato anche il +40%, secondo quanto riportato dall’Internet Exchange Point di Milano.

Il traffico internet nazionale è infatti rimasto sopra 1 terabyte, a 1109 Gbps.

Nello specifico, si legge su MailUp, il traffico sulle principali piattaforme di instant messaging è aumentato fino a tre volte il normale, mentre lo streaming video è raddoppiato.

Il dato forse più eclatante è la fame di notizie degli italiani relative al covid-19 e tutto ciò che gli gira attorno: secondo lo studio, infatti, gli accessi ai siti di notizie online sono aumentati tra il 30% ed il 60%.

Giovani e meno giovani hanno inoltre fatto impennare gli accessi alle piattaforme di gaming online e anche in questo settore l’aumento è stato supere al +20%.