Quando parliamo di influencer marketing (IM) ci riferiamo a quella pratica attraverso cui aziende ed organizzazioni veicolano messaggi facendo leva sulla capacità di alcuni soggetti (popolari per autorevolezza e forte presenza in rete) di influenzare il prossimo, esercitando questa influenza direttamente sul potere di acquisto del pubblico.

Un tempo c’erano solo televisione, radio e stampa, oggi internet ha stravolto il panorama e oltre i classici blogger, attualmente sono i social e i video a fare la differenza, con nuovi skills e nuove soluzioni comunicative sempre più affinate ed efficaci.

In un articolo pubblicato sul blog di MailUp da Andrea Serventi, si riporta che il valore globale degli investimenti in Influencer Marketing nel mondo sarà pari a 5,6 miliardi di dollari entro la fine del 2019. Un volume che potrebbe arrivare a 16 miliardi nel 2020, con un 90% di imprese che progetta di investire o aumentare il budget dedicato.

Il fenomeno IM ha talmente preso piede sul mercato e nel mondo del marketing, che anche in Italia la spesa in soluzioni per l’influencer marketing è aumentata del 131% negli ultimi due anni, con la possibilità di raggiungere entro il 2019 un valore complessivo di 241 milioni di euro, pari all’8% del totale degli investimenti digital.

Le imprese investono in soluzioni di IM per diverse ragioni, secondo MailUp, tra cui: brand awareness nel 56% dei casi; garantire maggiore notiziabilità dei propri eventi per il 18%, aumentare le vendite dei prodotti per un 17%.

In un contesto di questo tipo, la fiducia rappresenta l’elemento fondamentale e il 92% dei consumatori dichiara di fidarsi delle raccomandazioni che trova online, anche se condivise da persone che non conosce personalmente.

