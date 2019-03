Roberto Capua: ‘Promuoverò il ruolo di Sogei a livello internazionale nella definizione degli standard per il posizionamento GNSS di precisione ad elevata sicurezza, imprescindibile nelle transazioni Ict e per la trasformazione ed automazione digitale dei processi istituzionali’. Andrea Quacivi, Ad Sogei: ‘Un riconoscimento per l’azienda considerata anche all’estero punto di riferimento per l’innovazione’.

Il Comitato internazionale RTCM SC-134 ha conferito la nomina a Chairman a Roberto Capua, componente del team Laboratorio e Ricerca digitale di Sogei. Un riconoscimento per l’azienda ricca di talenti.

“Onorato di rappresentare in qualità di Presidente il Comitato RTCM SC – 134 – ha commentato Roberto Capua – il mio impegno sarà promuovere il ruolo di Sogei a livello internazionale nella definizione degli standard per il posizionamento GNSS di precisione ad elevata sicurezza, imprescindibile nelle transazioni ICT e per la trasformazione ed automazione digitale dei processi istituzionali”.

“È un grande riconoscimento per ‘noi di Sogei’, ha dichiarato l’Amministratore Delegato Andrea Quacivi, “che ci rende orgogliosi di partecipare attivamente alla modernizzazione del Paese e di vederci confermati come punto di riferimento per l’innovazione”.



Il ruolo chiave del Comitato internazionale RTCM SC-134

Il Comitato internazionale RTCM SC-134 “Integrity for High Accuracy GNSS-Based Applications” è dedicato alla definizione degli standard per le applicazioni di posizionamento di precisione Global Navigation Satellite System (GNSS) ad elevata affidabilità.

Tale standardizzazione riveste particolare importanza nell’ambito di svariate applicazioni che, in un futuro prossimo, avranno una ricaduta significativa in molti settori, quali quello automobilistico per la guida autonoma, quello ferroviario, per la gestione del traffico su rotaia, nella gestione dei sistemi informativi territoriali e per la digitalizzazione dei servizi di misura, di posizionamento e di geo-localizzazione.

