Halloween awards: le migliori 6 campagne di email marketing

MailUp ha selezionato le campagne email che più brillano per efficacia e creatività declinate alla festa del 31 ottobre: una medaglia per ogni elemento della campagna, dall’oggetto all’immagine, fino all’animazione.

Siamo arrivati a ridosso della festività di Halloween. Da alcuni anni, ormai, questa ricorrenza tipicamente americana, è entrata in pompa magna nei nostri calendari e nelle attese dei più giovani (e non solo). Motivo di feste, cene e divertimenti a tema, la notte del 31 ottobre è anche un target irrinunciabile per molte imprese, che in ogni modo tentano di sfruttare le opportunità di business offerte.

MailUp ha selezionati per voi gli esempi più efficaci di campagne email marketing di Halloween, assegnando degli Oscar per ogni livello del messaggio ideato e inviato, tra cui grafica, oggetto, strategia e call to action.

Milioni di italiani, ormai, partecipano alla festività, spendendo quindi molti soldi: 300 milioni di euro nel 2018, ha calcolato il Codacons.

Ogni persona, invece, ha speso circa 26 euro nel giorno di Halloween dell’anno scorso, secondo Confesercenti.

Il segno di una crescente attenzione da parte delle aziende alle stretegie di email marketing legate a delle particolari festività, anche se solamente commerciali.

Tra i migliori esemplari di campagne email, MailUp ha selezionato le seguenti:

per la categoria “Call to action” al primo posto troviamo Noun Project;

per la “GIF animata” vince Tattly;

per la “Foto stock” c’è Peet’s Coffee;

per l’“Oggetto” è premiata la creatività di Buru-Buru;

per la “Combo grafica-immagini realistiche” vince Nest;

per la migliore “Strategia” infine Yoox.

Come ha spiegato Andrea Serventi di MailUp, “Halloween rappresenta per le imprese una vera e propria opportunità da cogliere, in un contesto – quello dell’email marketing – che è diventato col tempo terreno di competizione creativa”.

Da qualche anno, infatti, con l’avvicinarsi del 31 ottobre, “un po’ tutti abbiamo fatto caso all’arrivo nelle nostre inbox di email che sono piccoli gioielli di creatività, alternandosi ad altre più convenzionali nel giocare con zucche, cimiteri, zombie e pleniluni”.