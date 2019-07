La videointervista al giornalista Francesco Antonioli, in occasione dell’evento dal titolo “Blockchain e fiducia digitale. Un nuovo modello per servizi, dati e informazione”, organizzato da CSI Piemonte e svoltosi a Torino lo scorso 26 giugno.

La trasformazione digitale in corso coinvolge non solamente i mercati, l’industria e l’economia, ma la stessa società a tutti i livelli, imponendo a tutti gli attori in campo un maggiore impegno nello sviluppo di un nuovo modello di fiducia, digitale ovviamente e distribuito.

Fiducia è la parola chiave che rende possibili connessioni e collaborazioni tra soggetti diversi oggi separati da barriere territoriali, amministrative e di settore, motivo per cui è fondamentale focalizzarsi su processi e soluzioni.