Blockchain e fiducia digitale: evento CSI Piemonte a Torino il 26 giugno

Evento a Torino sulla blockchain come straordinaria opportunità di crescita, ma al contempo sistema da governare e gestire in modo strutturato e tempestivo. Vi prenderanno parte rappresentanti del mondo delle istituzioni, delle imprese e della ricerca.

Torino

Mercoledì 26 giugno 2019

Auditorium Vivaldi

Biblioteca Nazionale Universitaria

Ore 10:00

La trasformazione digitale in corso coinvolge non solamente i mercati, l’industria e l’economia, ma la stessa società a tutti i livelli, imponendo a tutti gli attori in campo un maggiore impegno nello sviluppo di un nuovo modello di fiducia, digitale ovviamente e distribuito.

Fiducia è la parola chiave che rende possibili connessioni e collaborazioni tra soggetti diversi oggi separati da barriere territoriali, amministrative e di settore, motivo per cui è fondamentale focalizzarsi su processi e soluzioni.

Sull’argomento, in occasione dell’Italian Tech Week 2019, il 26 giugno prossimo CSI Piemonte ha organizziato a Torino l’evento dal titolo “Blockchain e fiducia digitale. Un nuovo modello per servizi, dati e informazione”, per indagare le tecnologie distribuite e la blockchain e valutarne la capacità di sviluppare nuovi scenari basati appunto sulla fiducia digitale.

Vi prenderanno parte rappresentanti del mondo delle istituzioni, delle imprese e della ricerca, cioè tutti quei soggetti e quelle organizzazioni che dovranno assumere un ruolo inedito a garanzia di qualità, affidabilità, trasparenza e autorevolezza dei servizi forniti dall’intero ecosistema.

Una straordinaria opportunità di crescita, ma al contempo un sistema da governare e gestire in modo strutturato e tempestivo.

PROGRAMMA

ore 10 welcome coffee e registrazione

ore 10.30 saluti istituzionali

Laura Castelli, Viceministro dell’Economia e delle Finanze Regione Piemonte;

Paola Pisano, Assessora all’Innovazione Città di Torino;

Pietro Pacini, Direttore Generale CSI Piemonte;

Alberto Sinigaglia, Presidente Ordine dei Giornalisti del Piemonte;

ore 11.00 apertura dei lavori

“Blockchain: un modello rivoluzionario, gli sviluppi in arrivo nel mercato internazionale”

Pietro Marchionni, AgID, Coordinatore gruppo CEN/CENELEC su DLT



“Estonian e-government secure ecosystem”

Hannes Astok, Deputy Director e-Governance Academy

“Istituzioni, aziende e società: il valore della fiducia digitale”

Mario Pissardo, CSI Piemonte

“Dove va la ricerca e dove investono le imprese”

Barbara Pralio, Fondazione Torino Wireless, ed Edoardo Calia, Fondazione Links

ore 13 light lunch

ore 14 “BLOCKCHAIN, NON SOLO UNA TENDENZA: ESPERIENZE, VISIONI, PROSPETTIVE”

tavole rotonde, modera Francesco Antonioli giornalista

Stefan Gasslitter, Informatica Alto Adige

Claudio Schifanella, Dipartimento di Informatica, Università di Torino

Valentina Gatteschi, Dipartimento di Automatica e Informatica, Politecnico di Torino

Simona Palmiero, Consip

Massimo Savioli, Infocamere

Massimo Giordani, The Blockchain Council

Fabio Malosio, IBM

Nicolò Romani, SIA

Michele De Buono, Scai Blockchain Lab

Marco Di Francesco, Flosslab

ore 16.30 chiusura dei lavori

La partecipazione è gratuita. Occorre registrarsi su https://itw-blockchain.eventbrite.it.

L’evento riconosce 5 crediti formativi ai giornalisti. Iscrizioni sulla piattaforma SIGeF.