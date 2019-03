Quanto è facile cedere alla tentazione di acquistare un pacchetto da migliaia di indirizzi email? Fin troppo, ma è bene metterti in guardia, perché l’acquisto di database porta alle aziende più controindicazioni che vantaggi. Ecco quali:

Scarso coinvolgimento dei destinatari, con tassi di apertura e clic sotto le medie di settore

Deterioramento della reputazione di invio (per l’inevitabile, elevato numero di segnalazioni spam

Conseguente deterioramento della brand identity

Rischio di sanzioni.

Qual è invece la best practice? La raccolta, graduale e costante, di indirizzi email con il consenso del destinatario. Un insieme di attività che prende il nome di Database Building e che puoi esplorare in profondità nell’ebook Costruire il database, dove trovi idee e best practice per far crescere la tua lista di destinatari in modo lecito, efficace e trasparente.



Vediamo ora alcune idee e tool per raccogliere nuovi destinatari, sfruttando i diversi punti di contatto con l’utente (sito, social, eventi).

Come raccogliere il dato

Sia online che offline, le attività di Database Building si sviluppano attorno a due principi fondamentali:

La moltiplicazione degli entry point, per massimizzare l’esposizione dell’utente alla possibilità di iscrizione L’offerta di valore, proponendo contenuti rilevanti e di utilità in cambio dell’indirizzo email.

Oltre al classico box di iscrizione sul sito web, ecco alcuni strumenti per far crescere il tuo database di iscritti:

Link nella firma aziendale

La firma personale nell’email aziendale arriva a tantissime persone esterne all’azienda. Ecco perché è utile inserirvi (oltre a logo e contatti) un invito a iscriversi alla newsletter, con link al form.

Uno strumento agile e dinamico, in grado di variare nel contenuto e nella proposta a seconda della sezione del sito.

E’ possibile intercettare gli utenti su Facebook inserendo un form di iscrizione alla newsletter direttamente nella pagina aziendale.

L’app Jade consente di creare un form d’iscrizione per tabalet (sia Apple che Android) per richiedere l’iscrizione in occasione di fiere ed eventi, ma anche per strada o in negozio.

Uno dei ganci più efficaci rimane il contenuto: ebook, webinar, presentazioni, infografiche o report statistici rappresentano strumenti di Database Building efficientissimi perché basati sull’offerta di valore e utilità.

Oltre ad alimentarlo, mantieni pulito il database

Un database è un organismo in divenire, mutevole, con un forte ricambio, non certo una “prigione” dove trattenere a tutti i costi i destinatari. Ti spieghiamo perché.

Ogni utente riceve una media di un centinaio di email giornaliere (dati Radicati 2015). In questo contesto è assai probabile che un utente possa dimenticarsi di aver dato il consenso a ricevere le nostre comunicazioni, o che semplicemente non sia più interessato. Questo utente, che non vuole più ricevere le email, si troverà di fronte due opzioni:

La disiscrizione, nel caso trovi immediatamente il link alla cancellazione La segnalazione spam, nel caso la prima opzione non sia immediatamente percorribile.

Ovviamente l’opzione da favorire è la prima, perché consente di proteggere diversi aspetti cruciali:

La reputazione dell’azienda

La deliverability

Il rispetto della normativa sulla privacy

La reputazione del dominio del mittente.



Anche nel migliore dei database, una percentuale di disiscritti è fisiologica e sana. L’obiettivo, quindi, è rendere il processo di disiscrizione semplice, lineare, immediato. Come? Costruendo un footer (o pie’ di pagina) che comprenda tre elementi fondamentali:

Permission reminder

Posizionato in testa o in coda all’email, il permission reminder è un breve disclaimer che ricorda il motivo dell’invio a chi riceve le comunicazioni (il classico “Ricevi questo messaggio perché…”): un argine a tante segnalazioni spam.

Rendere ben chiaro fin dall’email di benvenuto che esiste la possibilità di disiscriversi liberamente permette di definisce dall’inizio i termini del rapporto con i destinatari: una libera accettazione pienamente consensuale, mai forzata e mai intrusiva.

In molti casi l’utente non vuole tagliare i ponti con l’azienda, ma modificare i termini del rapporto con l’azienda. Affiancando al link di disiscrizione un link al Centro preferenze, è possibile indirizzare il destinatario su un pannello dove modificare, ad esempio, la tipologia di invio o la frequenza.

E’ tutto. Rinnovando il consiglio e l’invito a scaricare l’ebook Costruire il database, ti diamo appuntamento al prossimo tip della nostra rubrica. Buon Email Marketing!