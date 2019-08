L’estate avanza e le ferie sono alle porte. È tempo dunque di andare in vacanza e di staccare la spina al nostro computer e anche dalla routine lavorativa, per cercare riposo e nuova ispirazione.

Antonio Serventi sul blog di MailUp suggerisce alcune mosse da compiere prima di chiudere la porta dell’ufficio e spegnere il pc, che si riveleranno molto utili al rientro.

Sono sei azioni per l’email marketing a cui MailUp affianca anche alcuni spunti di email design per immaginare nuove campagne e fare restyling di quelle già esistenti.

Ecco l’agenda delle cose da fare:

automatizzare i flussi, con particolare riferimento alle funzioni di marketing automation che consentono di raggiungere il destinatario con il giusto contenuto e in forma completamente automatizzata;

fare pulizia nel database, cioè individuare e rimuovere tutti quei contatti che non interagiscono con le tue email da molto tempo;

allentare alcune frequenze di invio per non sovraccaricare i destinatari dei messaggi, che sono anche loro in vacanza;

rimodulare la frequenza di invio e sfrutta l’occasione per profilare, così da far scegliere direttamente ai destinatari la frequenza di invio, grazie al Centro preferenze, onde evitare un’impennata dei tassi di disiscrizione nel mese d’agosto;

magari pochi lanci, ma segmentati con cura, sfruttando una funzione che consente di inviare email in linea con le caratteristiche e le esigenze di ciascun destinatario, evitando di recapitare offerte e contenuti generici, indistinti:

organizzare il lavoro a distanza con Collaboration, strumento utile ad annullare le distanze e avere sempre sotto controllo le campagne, che facilita la condivisione in team e l’approvazione dei progetti legati alle email.

Per un restyling del layout delle email, MailUp evidenzia quattro passaggi:

i gradienti, per dare profondità e un senso di movimento, di tensione cromatica, di vibrazione che ben si intona al mare e all’estate in generale;

un profilo semplice non guasta mai e il look minimal non tramonta e nel 2019, anzi, sta recuperando molto terreno;

il living coral “pantone dell’anno”, con un fiorire nel marketing di questo colore, brillante ma delicato, tra il rosa e l’arancio;

i font bold serif per il design tipografico.