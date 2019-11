Email e HTML, un ebook MailUp sugli errori da non commettere

Le principali azioni da evitare quando si creano email, con l’obiettivo di inviare campagne leggere, ottimizzate ed efficaci. Branduardi (MailUp): “La conoscenza delle basi di HTML e CSS rimane una skill fondamentale per chi fa email marketing”. Al via progetto formativo.

Online e gratuitamente scaricabile il nuovo ebook di MailUp dal titolo “Email e HTML: 10 errori da non commettere”. Un volume realizzato con l’obiettivo di aiutare le aziende a ideare ed inviare campagne email leggere, ottimizzate ed efficaci, facendo luce sugli errori più diffusi che riguardano strettamente il codice HTML (HyperText Markup Language) e su quelli che si concentrano sul delicato tema delle immagini.

“Nonostante i moderni editor drag & drop consentano a tutti, non solo a web designer e coder, di creare email efficaci e ottimizzate per mobile, la conoscenza delle basi di HTML e CSS rimane una skill fondamentale per chi fa email marketing”, ha chiarito Stefano Branduardi, Marketing Director di MailUp. “Per questo abbiamo approfondito alcuni aspetti tecnici che spesso rimangono nell’ombra, ma che sono di fondamentale importanza per la riuscita di una strategia: lo abbiamo fatto tramite un ebook, accompagnandolo a un corso online e a un corso in aula”.

“Un progetto unitario, dal taglio più tecnico – ha aggiunto Branduardi – per aiutare le aziende a mettere a punto campagne ottimizzate in ogni loro aspetto, con un’incidenza diretta sui risultati”.

Per creare delle email accattivanti e delle campagne di email marketing efficaci e capillari non serve più certo essere esperti anche di codici e programmazione. Piattaforme efficacissime, come l’editor drag & drop BEE, servono proprio a questo.

Resta il fatto che una conoscenza, per quanto minima, del linguaggio HTML, o anche di altri come il CSS (Cascading Style Sheet), sia non solo necessaria, ma funzionale allo sviluppo di una strategia vincente.

Dall’utilizzo di un codice troppo verboso al suo eccessivo commento, dalla mancata definizione di parametri strutturali all’utilizzo di HTML non validato, dalle immagini di peso eccessivo all’inserimento di GIF animate non ottimizzate, sono numerosi e di diverso tipo gli errori che si possono commettere e che sono stati raccolti nell’ebook di MailUp.

Un’iniziativa che, come ha spiegato il direttore, si inserisce all’interno di un più ampio progetto formativo dedicato al tema della creazione di email in HTML, e che prevede il Corso online Email Design avanzato – HTML e il corrispondente Corso in aula.

L’ebook “Email e HTML: 10 errori da non commettere” è in download gratuito sul sito di MailUp.