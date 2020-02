Edge cloud, nasce la prima piattaforma globale di operatori Tlc

Realizzare entro la fine del 2020, a livello mondiale, la prima grande piattaforma edge cloud per operatori di telecomunicazioni, a partire dai primi partner che hanno già confermato la loro adesione, tra cui: China Unicom, Deutsche Telekom, EE, KDDI, Orange, Singtel, SK Telecom, Telefonica e il Gruppo TIM.

La piattaforma

L’iniziativa, supportata da GSMA, ha lo scopo di sviluppare una piattaforma interoperabile su scala globale per rendere l’edge computing (capacità di elaborazione di prossimità) disponibile ad un maggior numero di imprese ed utilizzatori.

Elevata capacità di latenza, elaborazione e archiviazione, devono essere proprietà condivise con gli operatori locali per sviluppare applicazioni sempre più avanzate e software innovativi in grado di sostenere la trasformazione digitale dell’economia e la nascente domanda di nuovi servizi.

GSMA ha messo a disposizione del progetto una piattaforma operativa, che sarà distribuita su più mercati, inizialmente in Europa, poi da estendere ad altre aree geografiche, fino ad una scala globale.

I partner dell’iniziativa dovranno assicurare che la piattaforma rimanga aperta ed inclusiva, che sia in grado di garantire protezione elevata dei dati e meccanismi di sovranità digitale, di offrire affidabilità e sicurezza “classe carrier” (standard di affidabilità hardware o software comprovata) e di sfruttare le soluzioni tecnologiche già esistenti.

“L’edge cloud è una risorsa fondamentale per le nuove esigenze di imprese ed interi settori di business, ma anche uno strumento molto efficace per trasformare la rete da un semplice tubo in cui scorrono bite a una piattaforma per il business digitale” , ha dichiarato in una nota congiunta di tutti i partner del progetto, Elisabetta Romano, Chief Innovation & Partnership Officer del Gruppo TIM.

Un risultato raggiungibile “grazie all’elevata capacità di elaborazione, all’alto livello di flessibilità e alla bassa latenza di accesso alle stesse risorse di elaborazione”, ha precisato Romano.

Edge cloud per le città

Nel nostro Paese, TIM sta già testando la tecnologia edge cloud con la prima rete live 5G nella Città di Torino, a cui sono stati connessi dei droni.

L’iniziativa torinese ha l’obiettivo di sviluppare e diffondere i nuovi servizi digitali della smart city, tra cui: public safety e automobili connesse a guida autonoma, monitoraggio ambientale e industria 4.0.

Così come per la piattaforma GSMA, nelle intenzioni dei partner di progetto, l’edge cloud dovrebbe garantire larga banda e bassa latenza, consentendo di aggregare ed elaborare una quantità consistente di dati, e allo stesso tempo servizi digitali con livelli di qualità elevati, sicuri e nel rispetto della privacy del cliente.