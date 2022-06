IoT, 58 milioni di fondi Ue alle piattaforme europee per l’Edge  

IoT, nuovi fondi europei in arrivo per lo sviluppo di nuovi progetti con particolare attenzione alle piattaforme per l'Edge computing e l'Internet of Things industriale.

IoT, nuovi fondi in arrivo dalla Commissione Ue per lo sviluppo di nuovi progetti. La nuova dotazione finanziaria sarà annunciata ufficialmente in occasione della prossima edizione della ‘IoT Week’, che si terrà a Dublino a partire dal 20 al 23 giugno prossimo. La Commissione Ue annuncerà nuovi fondi per 58 milioni di euro per nuovi progetti nell’ambito del programma Horizon Europe.

Piattaforme europee per l’IoT e l’Edge

La IoT Week 2022 terrà diverse sessioni di conferenze su temi quali spazi dati, piattaforme industriali e standardizzazione, in particolare una sessione pomeridiana dedicata al lancio di un nuovo cluster di progetti sulle future piattaforme europee per l’IoT e l’Edge: Meta-Operating Systems, che punterà alla prossima generazione di sistemi operativi di livello superiore per l’IoT intelligente con una forte capacità di elaborazione all’edge, incorporata in un continuum di elaborazione, dall’IoT all’edge al cloud.

Fondi Ue per 58 milioni

Ricevendo 58 milioni di euro di finanziamenti dell’UE, questi progetti del Cluster 4 di Horizon Europe rafforzeranno le catene di approvvigionamento e valore europee nel cloud e nell’edge computing integrando elementi di connettività 5G, Internet delle cose, intelligenza artificiale e sicurezza informatica. I 6 progetti selezionati sfrutteranno i nuovi paradigmi di elaborazione e virtualizzazione, basandosi su concetti cloud consolidati e mirando al ridimensionamento dei principi di calcolo indipendenti dalle applicazioni a una nuova infrastruttura perimetrale.

I rappresentanti della Commissione parteciperanno anche ad altre sessioni pertinenti, come Ontologie nel contesto del Green Deal dell’UE, Cross Atlantic Perspectives: Collaboration between European Commission and US NSF on Fundamental Research on New Concepts for Distributed Computing and Swarm Intelligence, and the Challenges for IoT ed Edge Computing per l’industria europea.