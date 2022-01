Le prospettive di sviluppo e di crescita dell’Edge nel mondo aziendale e lo stato dell’arte dello spettro radio verticale nel nostro paese. Questi alcuni dei temi salienti all’evento promosso da Accenture “Edge Next 2022 – Intelligent Edge for Enterprise” il 20 gennaio.

Quali sono le prospettive di sviluppo e di crescita dell’Edge computing nel mondo aziendale?

Dalla connettività allo sviluppo di soluzioni aziendali IoT interoperabili fra loro, passando per il nuovo trend dei device customizzati e dell’open hardware.

Lo stato dell’arte dello spettro radio in Italia, in vista della crescente diffusione del 5G e di nuove soluzioni di spectrum sharing e soluzioni verticali.

Edge, Cloud software defined. E ancora: infrastrutture e IoT.

Sono questi in sintesi i temi al centro dell’evento online “Edge Next 2022 – Intelligent Edge for Enterprise” promosso da Accenture che si terrà il 20 gennaio dalle 17,00 alle 19,00.

L’obiettivo è restituire un quadro sullo stato dell’arte del mercato. Particolare attenzione al quadro regolatorio, legato alla diffusione di reti private e alla disponibilità di spettro verticale nel nostro paese. Senza dimenticare alcune use case concrete.

In questo senso va l’intervento del commissario Agcom Laura Aria e la successiva tavola rotonda con le aziende che daranno il loro punto di vista tecnologico ma anche operativo, con i casi d’uso e le possibili barriere da superare per abbracciare il paradigma Edge.

Sul tavolo, in sintesi, lo sviluppo aziendale e le prospettive di utilizzo dell’IoT in chiave enterprise, il tema della copertura di rete in ambito urbano ed extra urbano, lo sharing di soluzioni e sistemi che al momento hanno carattere proprietario. Il tema dell’interoperabilità dell’IoT.

Nel dibattito ci sarà spazio anche per le prospettive di sviluppo di soluzioni di prodotto customizzato, la progettazione di device personalizzati e il tema dell’open hardware.

Infine, la tavola rotonda consentirà di sentire il punto di vista di aziende B2B, B2C e di vendor tecnologici.

“Edge Next 2022 – Intelligent Edge for Enterprise”. Scopri l’agenda e registrati all’evento online in programma il 20 gennaio alle ore 17

Le prospettive di sviluppo dell’Edge computing saranno oggetto dell’evento online “Edge Next 2022 – Intelligent Edge for Enterprise”. Scopri l’agenda e registrati all’evento online promosso da Accenture, in programma il 20 gennaio prossimo dalle 17,00 alle 18,30 in modalità streaming.

AGENDA

Benvenuto e introduzione

Valerio Romano , Cloud First Lead, Accenture

, Cloud First Lead, Accenture Gianmatteo Manghi, Amministratore delegato, Cisco Italia

Intelligent Edge: stato dell’arte e prospettive future

Maurizio Salvaderi, Managing Director, Accenture Technology

Lo scenario regolatorio

Laura Aria, Commissario AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Roundtable: Come l’Intelligent Edge può accelerare la digital transformation delle organizzazioni e aumentarne la competitività

Emmanuel Becker, Managing Director, Equinix Italia

Managing Director, Equinix Italia Francesco Del Greco , Chief Information Officer, Haier Europe

Del , Chief Information Officer, Haier Europe Davide Marini, Responsabile Digital Solutions, Terna

Responsabile Digital Solutions, Terna Enrico Mercadante – Leader Team Sales & Technical Specialists per il Sud Europa, CISCO Italia

– Leader Team Sales & Technical Specialists per il Sud Europa, CISCO Italia Giorgio Veronesi, Senior Vice President ICT, Snam

Senior Vice President ICT, Snam Ivan Vigolo, Group Chief Innovation & Innovation Officer, Acea

Modera: Raffaele Barberio. Direttore, Key4biz

Chiusura

Maurizio Salvaderi, Managing Director, Accenture Technology

Come seguire l’evento online

