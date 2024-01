Tech trend, 7 tendenze IT emergenti per il 2024

Nuovo anno e nuove tecnologie in arrivo nel mondo dell’IT. Dall’intelligenza artificiale alla cybersecurity, le nuove tecnologie non soltanto forgiano il futuro del settore IT, ma anche quello delle aziende per non parlare del mondo in cui i consumatori interagiscono con il mondo del digitale.

Di seguito 7 tech trend che dovrebbero caratterizzare il mondo dell’IT nei prossimi mesi.

1 AI et apprendimento automatico

L’intelligenza artificiale (AI) e l’apprendimento automatico stanno rivoluzionando vari settori fornendo funzionalità avanzate di analisi dei dati e automatizzando processi complessi: previsioni più accurate e processi decisionali più rapidi. Leve diventate ormai essenziali per le aziende che vogliono restare competitive. Allo stesso tempo, l’Internet delle cose (IoT) continua ad espandersi con una moltitudine di dispositivi connessi che raccolgono e condividono dati, mentre l’Edge Computing, che elabora i dati vicino alla fonte, diventa cruciale per ridurre la latenza e migliorare l’efficienza, in particolare in applicazioni come le smart city e la sanità connessa.

2 La cybersicurezza

Di pari passo con l’aumento degli attacchi informatici, la sicurezza informatica rimane una priorità assoluta, con soluzioni avanzate, spesso basate sull’intelligenza artificiale, che aiutano le aziende a rilevare e rispondere alle minacce in modo più proattivo, proteggendo i dati sensibili e le infrastrutture critiche.

3 La blockchain

Allo stesso tempo, la blockchain sta guadagnando terreno al di là delle criptovalute, con applicazioni nella gestione della catena di fornitura, nei contratti intelligenti e nella gestione delle identità, fornendo maggiore trasparenza e sicurezza e modificando profondamente il modo in cui vengono gestite transazioni e dati.

4 Il Cloud Computing

Il cloud computing continua a essere un pilastro dell’IT, con una tendenza verso soluzioni ibride. Questi offrono la flessibilità e l’efficienza degli ambienti cloud pubblici e privati, consentendo alle aziende di personalizzare la propria infrastruttura IT in base alle proprie esigenze specifiche. L’implementazione del 5G promette di trasformare le reti di telecomunicazioni con velocità di connessione più elevate e latenza ridotta, essenziali per lo sviluppo di nuove applicazioni in settori come la realtà aumentata, la realtà virtuale e l’IoT.

5 La Realtà Aumentata e la Realtà Virtuale

La realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR) continuano a maturare, trovando applicazioni in vari campi come l’istruzione, la formazione, l’intrattenimento e la vendita al dettaglio, fornendo esperienze coinvolgenti e interattive e aprendo nuove strade per il coinvolgimento degli utenti.

6 La sostenibilità

La sostenibilità sta diventando una questione importante nel settore IT, con un’enfasi sulla riduzione dell’impronta di carbonio e sulla promozione di pratiche ecologiche, spingendo le aziende IT a sviluppare soluzioni più ecologiche ed eco-responsabili.

7 L’automazione e la robotica

L’automazione e la robotica stanno guadagnando terreno, migliorando l’efficienza e riducendo i costi operativi in ​​vari settori, consentendo alle aziende di semplificare i propri processi e aumentare la produttività. Infine, la pandemia di COVID-19 ha accelerato la transizione al lavoro a distanza, guidando l’innovazione negli strumenti di collaborazione digitale che facilitano la comunicazione e la collaborazione tra team geograficamente dispersi, ridefinendo il futuro del lavoro.