Antonio Morabito (TIM): “Il futuro? Multicloud, Edge computing e 5G”

La videointervista ad Antonio Morabito, Responsabile Marketing Business IT Infrastructure Solutions di TIM, in occasione di “5G Italy".

La videointervista ad Antonio Morabito, Responsabile Marketing Business IT Infrastructure Solutions di TIM, in occasione di “5G Italy –The Global Meeting in Rome”, che si è svolto il 3-4 e 5 dicembre 2019 al CNR. 5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, www.cnit.it) e organizzato da Supercom (www.supercom.it).