46 secondi per inviarla da mobile, a costo zero e senza errori grazie al QRCode. “Vince” per questi motivi l’eFattura la “sfida” con la fattura cartacea. Il confronto è visibile nel video realizzato dall’Agenzia delle Entrate in cui si mettono in evidenza, in 1 minuto, i molteplici i vantaggi della fatturazione elettronica.

Come generarla e inviarla con un semplice ‘QRCode’

Nel video si vede un “codice a barre”, perché? È tra le soluzioni digitali, realizzate dall’Agenzia delle Entrate insieme a Sogei, quella che garantisce maggiore semplicità nella procedura, riduzione dei tempi e di errore. Infatti, fotografando il QRCode con l’app FatturAE si ottengono subito e in modo corretto il numero di partita IVA, tutti i dati anagrafici e l’indirizzo telematico di default comunicato preventivamente al Sistema di Interscambio (SdI), il “postino” a cui inviare l’e-Fatture.

Costo zero

Inoltre, per generarla e trasmetterla allo Sdi, al Sistema di Interscambio gestito da Sogei, l’eFattura non costa nulla se si utilizzano i servizi telematici dell’Agenzia dell’Entrate. Nel video l’utente utilizza l’app FatturAE disponibile sia per Android sia per iOS. Attraverso una procedura guidata, l’app supporta l’utente nella predisposizione di una fattura ordinaria o semplificata tra privati ovvero di una fattura verso la PA. Inoltre, per agevolare il più possibile l’operatività dei gestori delle stazioni di carburanti, l’app consente di scegliere, tra i modelli di fattura, anche un modello di fattura per la cessione di carburanti.

Fatturae è stata realizzata da Sogei per l’Agenzia delle Entrate e pensata per smartphone e tablet: può essere utilizzata da operatori IVA, ditte individuali e lavoratori autonomi; non può essere utilizzata da società. Per quest’ultime sono disponibili la procedura web all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure la procedura stand alone (il software scaricabile sempre dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate).

Il portale “Fatture e Corrispettivi” consente di generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati), trasmettere i dati delle fatture (emesse e ricevute) all’Agenzia delle Entrate, memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi, censire e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi.

