Premiato il lavoro di MailUp nello sviluppo di soluzioni digital marketing ad alto contenuto innovativo: il CEO Gorni, “Siamo un punto di riferimento in Europa nell’ambito delle marketing technologies”.

A chiusura del 2017 arriva la comunicazione dell’ingresso di MailUp nella Technology Fast 500 EMEA 2017, tra le più autorevoli rassegne delle realtà a maggior sviluppo nei settori software, hardware, telecomunicazioni, semiconduttori, media, life sciences ed energy technology.

Si tratta della classifica stilata da Deloitte per l’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa), in cui entrano le aziende che operano in un’ampia varietà di settori tecnologici e che hanno registrato la più alta percentuale di crescita dei ricavi tra il 2013 e il 2016, combinando innovazione tecnologica, imprenditorialità e rapido sviluppo.

Il ranking vede così MailUp posizionata al 471° posto a livello EMEA e al 6° posto a livello Italia, grazie a una crescita media del fatturato del 240%.

“Entrare nella Technology Fast 500 è un riconoscimento importante, che premia l’intenso lavoro e le scelte anche coraggiose di questi ultimi anni”, ha commentato Nazzareno Gorni, CEO di MailUp Group.

“Penso in particolare ai forti investimenti in R&D, al lavoro sull’organizzazione per attrarre i migliori talenti e alla decisione di quotarsi sul mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana”.

“Queste sono le basi che hanno permesso a MailUp Group di diventare un punto di riferimento in Europa nell’ambito delle marketing technologies – ha precisato Gorni – servendo oltre 17.000 clienti sia in ambito SME che Enterprise, in 115 paesi nel mondo”.

Un settore, quello delle tecnologie digitali per il marketing, che, secondo stime Foundation Capital, potrebbe registrare una spesa globale di 120 miliardi di dollari entro il 2025. Gli investimenti maggiori riguarderanno principalmente l’area cloud e automation e tutti i servizi abilitanti le piattaforme Marketing-as-a-Service (MaaS).