Democrazia Futura. Sì, sono proprio io, Matteo Messina Denaro!

Come si fa a vivere in clandestinità per trent’anni mentre tutto il mondo ti dà la caccia, la cattura del super latitante Matteo Messina Denaro.

Gianluca Veronesi

Gianluca Veronesi in un breve articolo per Democrazia futura mette a confronto due eventi apparentemente diversi come il funerale di Gina Lollobrigida e l’arresto di Matteo Messina Denaro “Nel primo caso – osserva l’ex direttore della comunicazione della Rai – urla di contestazione dalla folla verso i parenti della defunta, considerati lestofanti e “profittatori”, nel secondo il silenzioso défilé di un impassibile signore in coordinato di montone […]. Il marito, il figlio, il nipote e il “figlioccio” dell’attrice (forse nella sua affettività qualcosa non funzionava) apparivano più criminali del boss dei boss”.

Strano paese il nostro: il funerale di Gina Lollobrigida ha coinvolto emotivamente più della cattura del super latitante Matteo Messina Denaro.

Nel primo caso urla di contestazione dalla folla verso i parenti della defunta, considerati lestofanti e “profittatori”, nel secondo il silenzioso défilé di un impassibile signore in coordinato di montone (qualche volta le manette sarebbero utili per comunicare che nel gruppo filmato c’è anche un “mostro”). Il marito, il figlio, il nipote e il “figlioccio” dell’attrice (forse nella sua affettività qualcosa non funzionava) apparivano più criminali del boss dei boss.

Subito dopo l’arresto e dopo trent’anni di indagini riservate, sono cominciate quelle “pubbliche”. Ogni servizio giornalistico cominciava correttamente con un rapido curriculum di Matteo Messina Denaro (pluriomicida, stragista, eccetera) per virare rapidamente sul suo guardaroba griffato, sullo stato di salute, sul successo con le donne.

In mezzo ad un diluvio di medici indagati, siamo diventati tutti esperti del tumore al colon. Abbiamo conosciuto la sua frenesia immobiliare: capisco che un fuggitivo deve far perdere le sue tracce ma trovo che sia più facile non farsi notare se eviti di traslocare a un centinaio di metri dal nascondiglio precedente.

Certo è una bella comodità con le fidanzate: quando ti vengono a noia scompari da un passaggio segreto. Vallo poi a cercare!

Quello che sembra probabile è che le nostre forze di polizia abbiano saputo -grazie alle proprie indagini- delle sue condizioni di salute e abbiano ragionato, correttamente, che uno in quello stato tende a ripararsi e a curarsi in luoghi conosciuti, dove sai muoverti e puoi contare su vecchie amicizie. E comunque vicino ai tuoi affetti, in caso di estremi saluti. Si è sempre saputo come i padrini trascorressero la loro latitanza vicino a casa, diciamo in Sicilia, per mantenere il controllo diretto sulle loro attività.

Il problema non è mai stato la fuga. Ovunque nel mondo ci sono degli “affiliati” pronti a darti assistenza.

La necessità era però rimanere padroni del proprio business, prima che a qualche altra “famiglia” venisse l’idea di sostituirti. Il prezzo da pagare era altissimo. Per “scomparire” sotto gli occhi di tutti, dovevi vivere in una clandestinità animalesca: tuguri e grotte, nessun confort, “pizzini” invece di una telefonata, l’assistenza sanitaria di qualche medico ubriacone, radiato dall’Ordine. Praticamente nessuna differenza da un pastore nomade (a parte i miliardi posseduti).

Molto è cambiato, evidentemente.

Matteo Messina Denaro non ha fatto plastiche facciali (è solo invecchiato), si muoveva con disinvoltura. Pur sotto falsa identità, trattava direttamente con i fornitori. Circondato da telefonini, gioielli, generi di conforto.

Probabilmente si tratta della rassegnazione fatalistica di un malato terminale, che è finalmente pronto a barattare il mito della sua inafferrabilità, ubiquità, mimetismo, con l’invidiabile lusso di una chemioterapia privata, nella cella di fronte.

Di tutta la vicenda, l’aspetto che più affascina l’opinione pubblica è come si faccia a vivere in clandestinità per trent’anni, mentre tutto il mondo ti dà la caccia.

Pensate che per la mia generazione era già stato uno shock la volontaria e ferrea “assenza” di Mina dalle scene. Lo capisco! Viviamo nell’epoca dell’apparire, del protagonismo social. Ti chiedi come fa un uomo famoso e ricchissimo a resistere all’esibizionismo, alla vanità soprattutto quella “negativa” e demoniaca. In questo mondo bacato è infatti il cattivo a diventare l’eroe, l’orco ripugnante e Matteo Messina Denaro – ricordiamolo sempre – è stato una belva e tra le belve il più bestiale.