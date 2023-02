Democrazia Futura. Le grandi signore hanno vinto… Gina e Sophia

Italo Moscati

Italo Moscati rievoca in un breve contributo per Democrazia futura le rivalità intercorse fra due grandi dive del cinema italiano come Gina Lollobrigida e Sofia Loren soffermandosi su un “pizzico” celebre avvenuto nell’ambito di un’edizione del Festival di Cannes. A proposito del ricordo di Sophia Loren espresso a pochi giorni dalla scomparsa di Gina Lollobrigida Moscati osserva come “Nell’epoca di palloni-spia, una delle due, Sophia, ha cancellato quello scontro, anzi ha ricordato con commozione e spirito di qualità la Collega, le sue Qualità, nella Situazione. Una sorta di complimento ma anche di auto-assoluzione”. Per Moscati “Le grandi Signore hanno vinto … Gina e Sophia”.

Le donne (di ieri) funzionano meglio di quelle sulla scena oggi. Sentono meglio il mondo di ieri, il nostro mondo di ieri, con certe loro uscite magiche…

Già, lo dico subito. Non ho intenzioni di fare un gran bilancio degli scontri fra dive di ieri e di oggi, fra figure assolute. Ma l’idea mi ha serpeggiato forse di gusto nel mio piccolo mondo.

Scivolo via per arrivare a durlindane e agguati negli show di ieri a oggi. Retaggio del passato?

Voglio solo segnalare qualcosa che ho ricevuto nei giorni della dipartita (per il paradiso?) della grande Gina, un sospiro che se n’è andato e un altro che resta.

Gina e Sophia. Due donne, non poca roba, anzi: donne di rango, assurte al successo ma ancora di più, al commento del cuore e della testa. Dovevano sempre fare attenzione alla fuga di notizie sui giornali e sui media…

Dico subito che, nel passato, al lavoro di cronache su giornali, radio e tv, venni nella mia carica di Inviato in quel mondo (altro mondo fra le nuvole e i cimiteri doc) a giocare alla mistica del confronto e delle valutazioni.

Quello tra Gina e Sophia, se non ricordo male, accadde quando mi trovavo in Francia ed ero al Festival di Cannes.

Le due dive entrarono nel ricordo di noi andati alla caccia di emozioni.

Cito a memoria.

Una delle due, mantenendo controllo e riserbo, formulò critiche balsamiche per giocare al…gioco del pizzico – secondo le abitudini festivaliere- tra le due signore, sempre più dive dell’epoca e del loro futuro.

Non importa la declinazione del nome. La spada della battuta e della risposta oscillò nei pizzichi in paradisi, cieli, terre di talento.

Le signore furono Signore… a metà … volarono parole e parolette; battutine reciproche, mandate al futuro o forse un poco al gioco del pizzico…. passati civili della loro vita quotidiana

E oggi? Il confronto l’ho preso al volo….

Solenne e meditata la pubblicazione del commento di Sophia Loren, con tatto e silenziatore, sulla scomparsa sulla collega Gina Lollobrigida.

Nell’epoca di palloni-spia, una delle due, Sophia, ha cancellato quello scontro, anzi ha ricordato con commozione e spirito di qualità la Collega, le sue Qualità, nella Situazione. Una sorta di complimento ma anche di auto-assoluzione

Che è questa: ci fossero oggi persone con la sensibilità, il pudore, il riserbo, capaci di sciogliere tutte le risentite “storie” passate d’odio o pizzicotti … in un’epoca di perbenismo imperante

Per fortuna i tempi sono cambiati e così anche i confronti e le sfide tra dive.

Dico solo grazie a Sophia e a Gina… e a presto con amore!