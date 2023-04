Democrazia Futura. Dell’opacità

Come dice Filippo Pogliani, "è come se l’opacità sia l’esercizio meditativo che propiziasse e schiudesse l’accesso a un sé più profondo":

Con I contorni del caso Filippo Pogliani, Filosofo manager, consulente aziendale e poeta, inaugura una rubrica di Democrazia futura di riflessione filosofica sui nostri tempi. Il primo pezzo ispirandosi ad un quadro di Giacomo Balla, Finestra su Düsseldorf, e da una citazione dal Canto per l’Europa di Paolo Rumiz, tratta “Dell’opacità”: “…con la difficoltà a gestire i miliardi di dati che riceviamo nei dispositivi che usiamo- scrive Pogliani – quello che è sicuro è un senso che c’è nell’opacità delle cose, negli sguardi delle persone, nello spostamento del fuoco della visione, dalla diretta identificazione della realtà al suo perdersi”.

“A ore undici tutti vedemmo un albatros planare in libertà

a filo di spruzzaglia per duettare con la sua ombra smisurata” *

Paolo Rumiz, Canto per Europa, Milano, Feltrinelli 2021, p. 215.

Siamo obbligati a pensare che lo sguardo sia sempre completamente trasparente, come se la luce sia sempre come un riflettore acceso su ciò che noi vediamo grazie all’impressionante grandezza delle immagini e delle rappresentazioni, delle telecamere in ogni angolo delle strade, degli incroci tra i sistemi informativi, delle valanghe di dati che ci seppelliscono.

Siamo obbligati a quello che è finito, qui e ora, e ogni cosa che è finita è già finita, in attesa di altre evenienze che aspettano con una moltiplicazione geometrica.

Eppure, con la difficoltà a gestire i miliardi di dati che riceviamo nei dispositivi che usiamo, quello che è sicuro è un senso che c’è nell’opacità delle cose, negli sguardi delle persone, nello spostamento del fuoco della visione, dalla diretta identificazione della realtà al suo perdersi.

È come se i nostri occhi abbiano una sorta di patina che rifiuta la luce diretta o diffusa, disposta nella grande gamma delle interpretazioni, dei dati, delle espressioni. L’opacità non è solo una caratteristica dei minerali ma è anche una condizione fenomenologica nella lettura del reale ed è una dimensione che porti a uno straniamento.

Se pensiamo alla Finestra su Düsseldorf di Giacomo Balla, proviamo infatti a rileggere il punto di vista, dall’esterno all’interno: l’opacità è lo spazio del silenzio, del dubbio, del rispetto del passato, del mistero della vita e della morte, del tempo del dolore.

L’opacità è la singolarità del proprio vivere, esposta e corrosa da quell’esteriorità che pensiamo di conoscere e di addomesticare, di contenere tramutandola in un luogo di vita possibile, lasciandola sedimentare un accogliente paesaggio di memorie, amicizie, distacchi, lacune e soprattutto di quegli affetti in cui si sedimentano, confermati o deformati dal tempo, le tracce e i passaggi, i volti, gli abbracci, le parole.

È come se l’opacità sia l’esercizio meditativo che propiziasse e schiudesse l’accesso a un sé più profondo, o a quel più rabdomantico abbandonarsi alle ispirazioni e alle risonanze del momento in cui le apparenze dell’esistere dischiudono piste inesplorate e accennano a inedite costellazioni di senso o possono giungere a nuova chiarezza frammenti, echi di sogni, intuizioni non colte.

In questo senso, l’esperienza dell’opacità è anche il regesto delle scansioni e degli accadimenti dell’esistere, un rallentamento meditativo che ha bisogno del tempo e dello spazio adatto e di un accordo interiore con quelle dimensioni sacrificate o rimosse nella quotidianità operativa e ripetitiva: un’apertura di faglie, di scorci, di cammini smarriti, ma anche il rivelarsi di quello che è sempre stato qui, sotto i nostri occhi, prossimo eppure remoto, evidente eppure dimenticato, abbagliante eppure indecifrato.

Proprio come l’ombra smisurata dell’albatros, qui l’opacità ha la sua palingenesi.

Giacomo Balla, Finestra su Düsseldorf, novembre 1912