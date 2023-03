Schlein e Bonaccini possono se non convivere, cercare di giustapporsi dando luogo ad un complicatissimo equilibrio interno che riesca ad evitare le vecchie sartorie in cui si tagliavano vestiti su misura per conciare le correnti. L'analisi del Prof. Sechi.

Salvatore Sechi

Salvatore Sechi, già ordinario di storia contemporanea all’Università di Ferrara, analizza il significato dell’alleanza tra la neo segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il suo sfidante Stefano Bonaccini che l’assemblea nazionale del partito ha eletto domenica 12 marzo nuovo Presidente del Partito. “Non è interamente vero che blocchi sociali e partiti non possono cambiare. In questo senso l’alleanza tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini riecheggia un passaggio storico e classicamente emiliano” chiarisce Sechi contestualizzando questo passaggio “Dall’evangelismo socialista all’utopismo di Elly Schlein” .

Lo spettacolo di un partito di sinistra (il Pd) che proclama la fine delle correnti spartitorie (con le quali e per le quali è vissuto da un decennio) e celebra la ritrovata unità appartiene ad un mondo con scarsi riscontri nella realtà contemporanea. Così come non ne fa parte il rovesciamento dell’identità programmatica: da partito di un blocco sociale o di diritti sociali (qual’è stato per gran parte della sua storia il Pci) a partito dei diritti civili.

Occorre dire che a questa sorta di metempsicosi il Pd non aveva altra alternativa che non fosse la consumazione, cioè l’estinzione o la trasformazione in segmento dello stato, cioè un partito che vive dispensando favori e alimentando clientele. Diciamo pure che nel settore dei musei, delle opere d’arte eccetera era già avviato su questa strada.

Quello che viene chiamato il vendolismo della neo-segretaria non è altro che un riferimento malizioso ad un precedente aspetto del socialismo evangelico dal quale è nato il Psi e anche una parte dello stesso Pci. Mi riferisco alla visione millennaristica, all’utopismo con cui la prima generazione rivoluzionaria (che arriva fino ad Andrea Costa) evangelizzò la domanda di elementari diritti di eguaglianza delle plebi nella pianura padana.

Reggio Emilia è stata la fucina di un movimento socialista di liberazione che ha investito su valori e richiami utopistici prima di attestarsi sulla forma di partito da cui nasceranno il Psi e successivamente lo stesso Pci.

Il vetero-comunismo aveva un sogno (la fine della storia identificata nel dominio della borghesia) che era stata delineata da Carl Marx e foggiata da Lenin sul ferro dell’ideologia, del partito-caserma, della disciplina e dell’unità come valori assoluti. Non è un caso che a ridicolizzare e tenere distanze siderale dalle idee di Elly Schlein siano queste anime dal piagnisteo infinito sul “come eravamo”.

Nel nuovo Pd la vena utopica si giustappone, in una convivenza che non si può immaginare possa essere facile né scontata, con la prassi socialdemocratica, il concretismo dalle ascendenze salveminiane di Bonaccini.

In lui ha trovato casa (programma e organizzazione) il riformismo socialista anch’esso di matrice emiliana. Culturalmente dovrebbe identificarsi col liberalsocialismo al quale mi pare si rivolgesse un leader come Antonio La Forgia.

Bonaccini non intende intrufolarsi in un dibattito ideologico alla fine del quale c’è solo una domanda: perché sentirsi più vicini ai Cinque Stelle di Beppe Grillo e Giuseppe Conte che ai socialisti?

La domanda rimanda a quella che fu un’ossessione di Enrico Berlinguer ed è stata ereditata dai vetero-comunisti: cioè pensare che dalla droga del comunismo si potesse uscire non ammettendo la vittoria del socialismo liberale, ma attraverso la nebulosa di una cd “Terza via”.

Questo grave deficit ideologico, che accomuna presidente e segretaria del Pd, non deve impedire un riconoscimento: cioè che l’inesausto tenacissimo pragmatismo, la cultura del fare di Stefano Bonaccini il millenarismo ambientalista, l’idealtipo del lavoro eguale per tutti, l’argine alla devastazione dell’aria, del clima, della vivibilità urbana eccetera di Elly Schlein, rischiano di finire in una brutta coppia, il vendolismo appunto.

L’uno ha bisogno dell’altro, possono se non convivere, cercare di giustapporsi dando luogo ad un complicatissimo equilibrio interno che riesca ad evitare le vecchie sartorie in cui si tagliavano vestiti su misura per conciare le correnti.

Se si ripiegasse su questo passato diventerebbe una regola quel che il Pd e il suo alleato Cinque Stelle hanno prodotto a Bologna. Una città dove non si riesce a sistemare lo sfascio dei marciapiedi, arginare la sporcizia e trovare un tetto o un letto per le frotte di disgraziati che vegetano distesi su cartoni e materassi nelle vie principali della città.

Comuni e Regioni non sono riuscite a coalizzarsi perché le multinazionali farmaceutiche non riprendessero a speculare sulla sanità attraverso gli alti prezzi degli integratori. E l’accoglienza a un numero sterminato di turisti non si limitasse a lasciar crescere in maniera inaudita il prezzo della tazzina di caffè, delle brioche, degli insaccati, dei tortellini (a ormai 40 euro al chilo). E l”affitto di una camera per gli studenti eguagliasse quello di un appartamento a Torino o a Roma.

E’ una tematica in cui Stefano Bonaccini e Elly Schlein debbono ancora misurarsi.