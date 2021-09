DAZNDOWN, è questo il ‘new normal’ del calcio?

13 settembre 2021. La nostra giornata in pillole.

Proseguono i problemi tecnici per DAZN, che anche in questo terzo turno di campionato finisce nell’occhio delle critiche sui social per la scarsa qualità dello streaming. A seguire, l’allarme della industry delle Tlc in vista del recepimento del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni che prevede una serie di misure che penalizzano un settore già provato.

Infine, il ministro dell’Istruzione Bianchi fa il punto sul green pass a scuola: la piattaforma italiana piace in Europa.

#DaznDown, salta il gol del Napoli. E’ questo il ‘new normal’ della Serie A?

di Paolo Anastasio

Nuovi disservizi segnalati sui social durante il big match Napoli-Juve con l’azienda di streaming che minimizza: soltanto due minuti. Leggi l’articolo

Industry Tlc, tutti i nodi per le telco col nuovo Codice delle Comunicazioni

di Paolo Anastasio

Possibili aumenti in vista per i consumatori con il recepimento nell’ordinamento italiano del nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche.Leggi l’articolo

Cingolani: “Bolletta luce aumenterà del 40% prossimo trimestre”

di Flavio Fabbri

“Questo accade perché il prezzo del gas a livello internazionale aumenta, succede perché aumenta anche il prezzo della CO2 prodotta”. Leggi l’articolo

Green pass a scuola. Bianchi: “900mila verifiche. Stesso sistema per PA?

di Luigi Garofalo

Green pass a scuola. Bianchi: “Funziona, oltre 900mila verifiche. In Europa ora tutti vogliono copiarla”. Stesso sistema anche per la PA?. Leggi l’articolo

Smart Ray-ban. Non frenare la tecnologia, ma tutelare diritti e libertà

di Andrea Lisi (Avvocato, Presidente ANORC Professioni)

La prigione dorata dei social dagli smart glasses Ray-ban ai profili scomodi cancellati. L’analisi di A. Lisi (Presidente ANORC Professioni).Leggi l’articolo

Auto elettriche, raddoppiata la capacità delle batterie nel mondo a 137 GW

di Flavio Fabbri

Secondo il Rapporto SNE Research raddoppiano le installazioni e la capacità delle batterie per auto elettriche nel mondo.Leggi l’articolo

Talk “Ransomware, l’IA a supporto della cybersecurity nella PA e nelle imprese”

di Redazione

Il 24 settembre alle ore 11:00 nuovo executive webinar “Ransomware, l’IA a supporto della cybersecurity nella PA e nelle imprese”.Leggi l’articolo

Dispositivi elettronici, come e dove riciclarli

di Flavio Fabbri

In tutto il mondo ci sono ormai più dispositivi elettronici attivi che esseri umani. Riciclo e riuso per la transizione ecologica.Leggi l’articolo

NFT e il mercato dell’arte. Presto una rivoluzione digitale?

di Paolo Maria Gangi e Paolo Zagaglia

L’universo degli NFT è un fenomeno recente sicuramente positivo, il quel permetterà lo sviluppo di un mercato internazionale dell’arte.Leggi l’articolo

Turismo spaziale: mercoledì lancio Space X con astronauti “principianti”

di Flavio Fabbri

La missione Insipiration4 poterà quattro persone nello spazio, ben oltre la ISS, aprendo di fatto la strada all’astro-turismo.Leggi l’articolo

G7 Garanti Privacy, chiuso il primo meeting globale

di Redazione

L’Autorità italiana è stata rappresentata dalla Vice Presidente dell’Autorità Ginevra Cerrina Feroni.Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Miracoli d’agosto: la vecchia Gasparri cambia pelle in pieno solleone

di Erik Lambert e Giacomo Mazzone

Oltre la Legge Gasparri: il rifacimento del TUSMAR pulisce un vecchio testo, ma senza adattarlo ad un mercato in trasformazione.Leggi l’articolo

