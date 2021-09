Formula 1, il Gran Premio di Monza raccoglie il 10,3% di share

Grande weekend per la Formula 1 su Sky: ieri il GP d’Italia, live dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, ha ottenuto 1 milione 393 mila spettatori medi, con 2 milioni 114 milaspettatori unici e il 10,3% di share. Molto seguiti anche gli studi, con 313 mila spettatori medi per l’ultima mezzora del pre gara e 449 mila per il post, ai quali si aggiungono i 126 mila spettatori medi di “Race Anatomy F1”. Su TV8 sono stati 2 milioni 270 mila gli spettatori medi della gara live, con il 16,8% di share.

Considerando Sky Sport e TV8, il totale degli spettatori medi è quindi stato di 3 milioni 663 mila, con il 27,1% di share e 6 milioni 124 mila spettatori unici.

Sul sito Skysport.it, miglior risultato della stagione in termini di pagine viste, oltre 3 milioni, e seconda miglior settimana dell’anno (dopo il GP di Monaco) con 1 milione e 300 mila visite. Straordinaria copertura Social, con 2 milioni 100 mila interazioni totali sugli account Sky Sport F1, con un +145% rispetto al Gran Premio di Monza del 2020.

Sky Media raccoglie la pubblicità di Gran Premi e studi di Formula 1, MotoGP, Superbike e FormulaE della stagione 2021 per tutte le piattaforme Sky: Pay (Sky Sport), FTA (TV8), per i canali Digital e su Sky Go.