Sta diventando, purtroppo, un appuntamento fisso quello con l’hashtag #DaznDown e #DaznOut che raccoglie una parte delle lamentele dei tifosi di Serie A per il servizio streaming per la scarsa qualità del servizio. Nell’occhio del ciclone alla terza giornata il match clou Napoli Juventus, che ha registrato diverse interruzioni soprattutto a ridosso del gol del Napoli, suscitando la furia di molti clienti. Fra foto di rotelle e improperi, le cose non sembrano migliorate rispetto ai primi due turni di campionato. Difficile quantificare i numeri del disagio, che tuttavia è più che reale e testimoniato dalla valanga di commenti sui social. Ma che questa sia la normalità della nostra Serie A per il prossimo triennio non è accettabile. Per molti, fra cui Riccardo Luna, giornalista esperto di digitale, salta il gol del Napoli e non basta la replica di DAZN che minimizza (“soltanto uno spike di due minuti” poi problema risolto) per spegnere le polemiche. E mercoledì un altro banco di prova per lo streaming di Amazon Prime, con la partita di cartello Inter-Real Madrid. Vedremo in questo caso come andranno le cose per fare un confronto. Anche Timvision finisce nel calderone delle critiche per la qualità del servizio, che pare simile a quella di DAZN.

Ma non soltanto Luna:

Quando? Ovviamente nel momento del secondo goal del Napoli.

Un’intera stagione così io non la voglio fare!#DAZN #DaznDown pic.twitter.com/QikR7a4tjq — Andrea Fichera (@andreaficheratw) September 11, 2021

Problemi anche dopo:

Subito dopo il 2 – 1 pic.twitter.com/uKsuR5b5A7 — Luigi Sabatino ☠️♠️ (@luigsab) September 11, 2021

Non è la prima volta, ma non può e non deve diventare la nuova normalità del nostro calcio. In altre parole, il rischio è che questo quadro desolante per molti clienti in streaming diventi il “new normal” della serie A. Sembra inoltre che durante una stessa partita la qualità dell’immagine cambi in peggio o in meglio a seconda della qualità della connessione, passando nel corso della stessa partita dall’HD ad immagini di qualità inferiore senza mai arrivare al 4K.

Gli improperi si fanno sempre più aggressivi:

Avete rovinato lo sport più bello del mondo ! Fate schifo #DaznDown pic.twitter.com/5DzwHGsddC — davide  tedesco (@davitter77) September 11, 2021

Alcuni cominciano ad alzare lo sguardo e a mettere in dubbio la scelta finale dell’asta per i diritti.

Pagare per questo schifo è veramente una vergogna ma la colpa non è vostra ma di chi vi ha assegnato i diritti @SerieA #DaznDown pic.twitter.com/co7eFsE2yM — TizMars (@TizMars) September 12, 2021

Torna il buffering:

E ancora:

La mia connessione funziona perfettamente, è il tuo servizio che fa c….e #Daznout #DaznDown . Quanta pazienza…il responsabile di questo scempio è la lega #SerieA pic.twitter.com/DEbrFNPyNe — Stefano Farnesi (@sfarnes68) September 11, 2021

Secondo fonti di stampa, Agcom ha aperto una procedura sugli ascolti di DAZN, che sarebbero alquanto gonfiati. Mercoledì 15 settembre, alle ore 14, la Commissione Trasporti della Camera svolge l’audizione del Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), Giacomo Lasorella, sulle questioni regolatorie relative alla trasmissione del campionato di calcio sulla piattaforma Dazn.

Infine, un paio di tweet a testimoniare che anche Timvision è finita nel calderone:

@DAZN_IT @acmilan @FIGC @TIM_Official @NonEvoluto ed anche oggi con fibra 200 , ho visto più la rotella di caricamento che la partita, grazie del pessimo servizio — stefano (@walk_man71) September 12, 2021

@DAZN_IT Anche oggi nonostante la fibra il timbox .. ai due gol del @sscnapoli è andato in tilt per 3 o 4minuti… ma che è?… questo è il 4° anno di @DAZN_IT in Italia e non è cambiato quasi niente @Carloalvino @RafAuriemma — LABA (@labatwitt) September 11, 2021

