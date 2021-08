Serie A, il dossier #DaznDown sul tavolo di Draghi?

Il dossier #DaznDown sul tavolo di Draghi? Per il momento si tratta soltanto di voci che arrivano dalla rete, ma che il tema della scarsa qualità dello streaming della Serie A abbia una sua rilevanza, anche politica, non è certo fantascienza.

Il dossier #DaznDown è ora sul tavolo del premier Draghi. Telefonate di fuoco anche in #TimVision che rischia di essere travolta dalla crisi. Togliere il calcio agli italiani è rischioso. Soprattutto se pagano. — Il Portaborse (@ilPortaborse_) August 28, 2021

La scorsa settimana, in occasione del primo turno di Serie A, fra gli altri c’era stato anche l’intervento social del leader della Lega Matteo Salvini a bacchettare DAZN. E in questo secondo turno di campionato a suscitare le critiche maggiori è stata la qualità della partita Empoli-Juventus.

A mio parere il problema non è di #DAZN. L’ho già ripetuto in altre occasioni. Il problema è nella Rete e nelle #CDN, che vanno potenziate con più cache da distribuire nella infrastruttura IP nazionale. — ©© Crescenzo Coppola 🇪🇺 (@crescoppola) August 29, 2021

Non pochi utenti hanno dovuto subire fastidiosi rallentamenti, con la famigerata “rotella” a campeggiare sul video. Non siamo ai livelli dei blocchi totali della prima giornata di campionato, ma una serie di anomalie tecniche che persiste e non può essere ignorata. Tanto più che per il momento non sembra previsto alcun tipo di risarcimento per gli utenti che subiscono disservizi.

#DaznDown #dazn. Basta! È inammissibile una cosa del genere! Se non siete in grado di sopportare tutta l’utenza, lasciate perdere. Il servizio che fate è disastroso. pic.twitter.com/uvgK7Qs7d3 — Luigi P. A. Caiazzo (@LuigiPa93) August 28, 2021

Alcuni tifosi sono arrivati a parlare di “disastro”. Il tema dei rallentamenti andrà comunque affrontata e lo sarà certamente oggi in occasione dell’incontro in programma con gli operatori in Agcom, per fare il conto della situazione.

Qualcuno mi dice come è finito il primo tempo o se non è finito? #dazn #DaznDown pic.twitter.com/DE8uEqZsJv — gianloca jacobs (@gianlocost) August 28, 2021

Che la situazione sia seria sembra dimostrarlo il tenore di diversi commenti in rete.

@DAZN_IT è ormai un caso. È inutile dire fesserie: la partita si vede MALE, a tratti e in ritardo. Intervengano la @SerieA e il @MISE_GOV non se ne può più di guardare una rotella girare. #DaznDown #daznout pic.twitter.com/xr7muXV7yr — Gianluca Santilli (@santilligia) August 28, 2021

Per superare l’impasse, cresce il partito di coloro che auspicano un accordo con Sky.

#DaznDown ! Prima partita e primo down ! CHE CAZZO ASPETTATE A TROVARE UN ACCORDO CON SKY !?! pic.twitter.com/eAqCK2oJGy — Federico (@FF3173) August 21, 2021

Franco Bassanini, Presidente di Open Fiber, è intervenuto su Twitter lanciando una proposta all’Antitrust: tutelare i diritti dei clienti disposti a spendere di più per ottenere un servizio di qualità migliore.

Ho visto ieri Fiorentina-Torino in 4K su Sky canale 213. Definizione e brillantezza super e nessuna interruzione. Cento volte meglio delle partite viste su DAZN. Spero che l’AGCM trovi il modo di tutelare i consumatori che vogliono, pagando, servizi di migliore qualità ! https://t.co/D6txS7Znb3 — Franco Bassanini (@FrancoBassanini) August 29, 2021

I problemi di visione della Serie A si riscontrano anche con Timvision.

#DAZNOUT col decoder timvision

Quanto finirà sta storia e ripassera’ tutto a sky? pic.twitter.com/Z2EfDO05yu — marco neri (@MarcoNeri1987) August 29, 2021

Per quanto riguarda la audience, secondo i dati dello Studio Frasi riportati da Primaonline, il caso di trasmissione contemporanea di un match su DAZN/Timvision e Sky (come nel caso di Verona-Inter di sabato sera), ha prevalso Sky con 680mila spettatori a fronte dei 237mila del concorrente. Potendo scegliere, si va sulla parabola.