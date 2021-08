Serie A, flop social al debutto per lo streaming di Dazn e Timvision

Parte male la nuova stagione di Serie A, con lo streaming di Dazn, detentore dei diritti delle 10 partite del torneo, che fa le bizze mandando su tutte le furie il popolo dei social. E anche Timvision non si vede tanto bene, secondo diversi utenti della rete, che non lesinano critiche alla qualità video del servizio.

In merito, Dazn è corsa ai ripari facendo sapere che “c’è stato solo uno spike (picco ndr) di qualche minuto (tre minuti ndr) su una delle cdn (la rete di server, ndr) globali all’inizio del match” e che il problema “è stato risolto in pochi minuti”. “La app -dice Dazn– ora funziona regolarmente”. Stasera nuova prova, con quattro città di grandi dimensioni – Napoli-Venezia e Roma-Fiorentina – collegate in contemporanea.

+++ Arrivano le scuse di #Dazn per la lentezza dello streaming, ma sono quelle dell’anno scorso +++ — FakeNews24 (@FakeNews_24) August 21, 2021

Sarà così, però sui social è già polemica. #DAZN e #Timvision sono trending topic il giorno dopo e i commenti della rete sono un misto di delusione e ironia per un servizio che in molti casi non ha funzionato a dovere per il prezzo mensile di 29,90 euro.

La battuta più riuscita: “Ho capito come vedere il campionato di serie A: mi compro un bar o un ristorante”. Con riferimento all’accordo triennale che Dazn ha siglato con Sky, che trasmetterà le partite sul satellite negli esercizi pubblici.

Voglio vedere una partita senza interruzioni.

Voglio vedere una partita con una qualità decente.

Pago.

Siamo nel 2021.

Cazzo.#DaznDown #timvision #InterGenoa — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 21, 2021

Ad ogni modo, non certo un bell’esordio per il servizio.

I dubbi della vigilia erano molti, ma ora sono i fatti che parlano: la rivoluzione che ha portato il calcio in streaming non ha convinto tutti e in rete si parla già dei primi ‘inconvenienti’.

Invece di creare pubblicità in cui tentate di peculiare sky e ke trasmissioni via parabola, credo fareste meglio ad imparare a trasmettere in stresming. #Pagliacci #TIMVISION — maurizio ponte (@maurizioponte) August 21, 2021

A partire dal buffering, l’eterna clessidra, un problema non certo nuovo per Dazn e che molti utenti di Twitter riportano postando le immagini dello scherma ‘impallato’, congelato su un fotogramma statico mentre la partita va avanti.

Mortacci vostra, c’avete rovinato il campionato.

Ve disdico tutto.

Pure la sim



#TIMVISION — Ill twitt della giungla (@l9ve_xan) August 21, 2021

“E nonostante fibra in casa e tv oled guardo la partita con la stessa qualità che su roja directa”; “Non mi aspettavo niente ma sono già deluso”;

Si blocca spesso, la qualità dell immagine e’ penosa,il pallone è sempre sgranato. Sembra la play station di 10 anni fa.

Nel complesso una vergogna,sia da parte di dazn che della lega calcio! — Tony Brando (@TonyBrando1983) August 21, 2021

“Domani con il quadruplo delle connessioni ci facciamo le risate…”;

Io non so se domani riuscirò a godermi la partita della Juve (che sicuramente avrà più share) stando con l’ansia del buffering.



Per non parlare della “qualità” dell’immagine…



Ora sembra di vedere una vecchia puntata di Bim Bum Bam caricata su YouTube — Luigi B/N (@PauloSousaJuve) August 21, 2021

“Non si riesce a vedere una partita in streaming, come è possibile?”, sono solo alcuni dei commenti che si leggono dopo nemmeno 45′ di gioco di Inter-Genoa e Verona-Sassuolo, i due match del primo turno giocati ieri sera. E’ pur vero che a peggiorare le cose c’è il fatto che molti utenti si sono collegati da zone di villeggiatura, prive di fibra ottica.

Su DAZN il gol del vantaggio lo ha segnato Lukaku.#InterGenoa #DAZN

— Unfair Play (@unfair_play) August 21, 2021

#TIMVISION #DAZN @TIM_vision ma davvero non posso vedermi tutte le partite contemporaneamente? Ieri mi sono perso tutti i goal a fare zapping. Mettete la diretta goal come da sempre — Rabbia in Gabbia (@Desmodo_83) August 22, 2021

C’è chi invece la butta sul ridere postando, ad esempio, le immagini di International Soccer, il mitico gioco del commodore 64: “Qui da me Dazn si vede abbastanza bene”.

Di fatto, #DaznOUT è stato a lungo trending topic su Twitter all’esordio della nuova stagione.